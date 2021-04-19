В Барнауле осудят сотрудника промышленного предприятия за загрязнение природы на миллион рублей

Он вырыл котлован в 700 квадратных метров и сбрасывал туда опасные отходы.

Фото: Следком по Алтайскому краю

Под суд пойдёт начальник отдела охраны труда, пожарной безопасности и экологии одного из промышленных предприятий Барнаула, основным видом деятельности которого является производство резиновых шин, покрышек и камер, а также прочих резиновых изделий. Следователи уже завершили расследование уголовное дело в отношении горожанина.

По данным следствия, обвиняемый в июне 2020 года в Барнауле вырыл котлован в 700 квадратных метров на земельном участке, не внесенном в государственный реестр объектов размещения, хранения и обращения экологически опасных веществ и отходов. Для этого он привлёк подрядную организацию.

После на данной территории ненадлежаще захоронили опасные производственные отходы, содержащие в своем составе нефтепродукты и химические вещества, как бенз (а)пирен, мышьяк. Данные действия повлекли за собой загрязнение природы и создали реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, а также причинили вред почве, который в стоимостном выражении составил более миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Алтайским межрайонным природоохранным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передаёт пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.