В Барнауле продолжается месячник весенней санитарной очистки и благоустройства

В очередном «чистом четверге», прошедшем 15 апреля, приняло участие более 16 тысяч барнаульцев – представителей общественности и студенческого сообщества, управляющих компаний и жителей, работников промышленных предприятий и торговых центров. Их внимание было сконцентрировано на очистке опор освещения и ограждений от несанкционированных рекламных объявлений, сборе вытаявшего мусора, ворошении снега на общественных и придомовых территориях, приведении в порядок памятников.

Фото: Андрей Чурилов

И снаружи, и внутри

Благодаря установившейся теплой погоде, на многих территориях города практически полностью растаял снег и там уже приступили к уборке мусора и листвы, подметанию тротуаров, асфальтового покрытия во дворах и на красных линиях. На обочинах вдоль улиц Путиловской и Союза Республик уже в 10 часов утра стояли наполненные мешки, в которые рабочие муниципальных предприятий собирали вытаявший мусор. Скоро их загрузят в КамАЗы, предоставленные крупными предприятиями Октябрьского района – строительными компаниями «Селф» и «КЖБИ-2», рядом промышленных заводов.

У многоэтажки на ул. Димитрова, 62, работники УК «Смарт» очищают от мусора и сухих веток не только внутридворовую территорию, но и участок, выходящий на красную линию. «Благоустроить одну часть территории, а другую оставить в неприглядном виде – не по-хозяйски как-то. Поэтому мы берем на себя обязанность привести в надлежащее санитарное состояние весь участок вокруг дома», – рассказал Дмитрий Никифоров, директор управляющей компании.

Последний снег

На территориях, где сугробы еще не до конца сошли, продолжаются работы по ворошению снега. Хотя, справедливости ради надо отметить, что дворников и волонтеров с лопатами стало встречаться в разы меньше по сравнению с первым «чистым четвергом». На территории, прилегающей к заводу агрегатов, снега практически нет, а вот на заводе механических прессов и Барнаульском химическом заводе его ворошат, помогая таким образом быстрее растаять. На большей части придомовых территорий снежные кучи все еще лежат, хотя и в гораздо меньшем объеме нежели, чем пару недель назад. У торговых центров «Норд Вест», «Огни», «Европа», «Ультра» и других также провели работы по ворошению снега и уборке мусора.

Фото: Андрей Чурилов

Практически вся аллея Победы в Ленинском районе уже оттаяла, за исключением той части, что находится на теневой стороне – тут на газоне снег разбрасывают рабочие МБУ «Благоустройство и озеленение». Поблизости, на площади Народной, которая является основным местом проведения продовольственных ярмарок в Ленинском районе, бойцы студенческого отряда «Сибиряк» при поддержке администрации ТЦ «Бум» провели акцию по зачистке несанкционированных объявлений, уборке вытаявшего мусора и покраске ограждения ярмарочной площадки.

Елена Королёва, начальник отдела по благоустройству:

– В этом году в Барнауле довольно затяжная весна, из-за которой до сих пор не весь город освободился от снега. В некоторой степени это осложняет проведение отдельных видов работ. Но, думаю, нам удастся войти в высокий ритм, который был задан горожанами во время «чистых четвергов» в 2018-2019 годах.

Фото: Андрей Чурилов

Внимание памятникам

Большую работу в прошедший «чистый четверг» провели волонтеры и студенты в памятных для Барнаула местах. «Волонтеры Победы» отправились на радиозавод, чтобы привести в порядок незакрепленную территорию, а мемориальные доски и бюсты героев, расположенные на территориях образовательных учреждений, облагораживали школьники и студенты.

По словам Виктории Яцухно, председателя комитета по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту администрации Железнодорожного района, на подведомственной территории установлено 24 памятника и мемориальных знака, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны.

– Наша задача – привести их все в надлежащее эстетическое состояние и навести санитарный порядок на прилегающих к ним участках накануне Международного дня памятников и исторических мест. Поэтому мы стараемся охватить все объекты: часть из них благоустроили в прошлый «чистый четверг», остальные сегодня приведем в порядок. Без внимания не останется ни один памятник, – отметила Виктория Валерьевна.

У кинотеатра «Мир» санитарные работы продолжаются вторую неделю подряд. Если в «чистый четверг» 8 апреля участники отряда «Волонтеры Победы в рамках молодежной акции «Вахта памяти» ворошили снег около памятника лучшему танку времен Великой Отечественной войны – Т-34, то на этой неделе учащиеся лицея железнодорожного транспорта, гимназий № 69 и школы № 103 убирали мусор и подметали прилегающую территорию. Глава «трудового десанта» Анастасия Баева совместно с руководителем музея гимназии № 69 Максимом Колокольцевым не только контролировали работу школьников, но и проверяли у ребят знания о великом Т-34. Среди крепких парней-девятиклассников заметно выделяется хрупкая девочка, которая еле может совладать с граблями, но зато в каждом ее движении чувствуется преодоление. Дашу привел на «чистый четверг» папа Максим, школьный педагог. Из скромности девочка не ответила, откуда она знает про легендарную «тридцатьчетверку» – то ли от папы, занимающегося патриотическим воспитанием, то ли от детсадовской воспитательницы Юлии Сергеевны, но четко отрапортовала:

– Благодаря этому танку мы победили фашистов. – И с новыми силами принялась за уборку мусора.

Работа кипит

Настоящей головной болью для районных администраций являются несанкционированные свалки, которые на облюбованных горожанами участках появляются так же регулярно, как и зачищаются волонтерами в рамках «чистых четвергов». 15 апреля в частном секторе Ленинского района ликвидировали две свалки, благодаря помощи завода АТИ и автоцентра КАМАЗ с участков на ул. Панкратова и пр. Космонавтов удалось вывезти пять машин мусора. В Индустриальном районе расчистили от стихийно образовавшейся свалки большую площадку на Павловском тракте, 313ж, с помощью спецтехники, предоставленной «Жилищной инициативой» и «Барнаульским пивоваренным заводом». С территории вывезли почти 10 машин с мусором, в том числе крупногабаритным, после чего выполнили планировку грунта.

С 22 начинается неделя бесплатного приема мусора на городском полигоне ТБО.

Фото: Андрей Чурилов

В частном секторе на ул. 42-й Краснознаменной бригады тоже кипела работа по ликвидации несанкционированной свалки. Хотя жители расположенных поблизости частных домов и не признаются, что стихийную свалку организуют именно они, лучшим доказательством этому служит сам мусор: ветки деревьев, ботва с участков, зола.

– Ежегодно мы ставим аншлаги, запрещающие складирование мусора на этой территории, пытаемся ловить за руку нарушителей, но это не помогает. Сейчас в администрации разрабатываем более жесткие меры для привлечения таких собственников к ответственности, – рассказали специалисты администрации Индустриального района.