В Барнауле проверили воздух после пожара на заправке

По данным регионального Роспотребнадзора, последствия пожара не привели к загрязнению атмосферного воздуха в жилой зоне.

Воздух проверили на 8 загрязняющих веществ в четырёх точках на территории жилой застройки на ул. Садовая, ул. Опытная станция, Тепличный переулок и ул. Тепличный комбинат.

Напомним, пожар на АЗС в барнаульском посёлке Лебяжье на улице Садовой, 83 произошёл 15 апреля 2021 года.

В результате проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха на улице Садовая были выявлены незначительные превышения по оксиду углерода, диоксиду азота, оксиду азота, бензину, по содержанию предельных углеводородов.

В остальных трех точках отбора проб в селе Лебяжье превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено.

16 апреля 2021 года проведен контрольный отбор проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки по ул. Садовая, превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено.