В Барнауле временно отключат отопление в детских и лечебных учреждениях

В СГК планируют провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя на магистралях контура Барнаульской ТЭЦ-3.

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Испытания пройдут 19 и 21 апреля 2021 года. Будет кратковременное повышение температуры подающей сетевой воды до 130 градусов Цельсия с последующим снижением до значения по графику.

На 10 часов в Барнауле отключат отопление для детских и лечебных учреждений, а также горячая вода для отдельной категории потребителей:

с неавтоматизированными системами горячего водоснабжения (ГВС);

калориферными установками;

отопительными системами с непосредственной схемой присоединения.

Остальных потребителей отключения не коснутся.

Точную информацию о типе внутридомового оборудования и необходимости ограничения ресурса жители могут уточнить в своей управляющей компании.

В случаях обнаружения парений и выбросов воды на поверхность трубопроводов звоните в диспетчерскую службу СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 599-715.