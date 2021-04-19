В Барнаульском зоопарке появился новый питомец

Посетители смогут познакомиться с ним позже, так как пока козлёнок на карантине.

Нового питомца зовут Чоки. Это нубийский козленок. Ему всего месяц, и появился он в Барнаульском зоопарке недавно.

В паблике zoo22.ru в Instagram подписчикам рассказали, что козлёнок очень активный и любвеобильный.

«Больше всего любит, когда его берут на ручки. А если не берут, то забирается сам. Ещё не терпит, когда в его присутствии внимание направлено на кого-то другого», — поделились в зоопарке.

В зоопарке также отметили, что эта козлы этой породы упрямы и своенравны и очень любят покричать.