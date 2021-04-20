Барнаульские школьники приводят в порядок воинские захоронения и памятники героям

Юные патриоты краевой столицы вновь присоединились к акции «Дорога к обелиску», приуроченной к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечают 18 апреля, и Дню Победы. Ребята убирают прошлогоднюю листву, собирают вытаявший мусор, моют мемориальные доски.

Сегодня под шефством учащихся школы № 54 находятся четыре могилы героев, захороненных на Булыгинском кладбище. Фото: Андрей Чурилов

В минувшую пятницу учащиеся барнаульской школы № 54, вооружившись граблями, метлами и перчатками, отправились на Булыгинское кладбище. Здесь находятся четыре могилы воинов, шефство над которыми школа взяла очень давно.

– В нашей школе такая воспитательная работа ведется уже более 20 лет, – рассказывает директор школы № 54 Сергей Полянский. – Когда появилась акция «Дорога к обелиску», решили выходы на памятники приурочивать к ней.

– Все началось с того, что мы начали ухаживать за памятником воинам, умершим от ран в госпиталях города Барнаула в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проводили здесь митинги, – поясняет учитель истории и обществознания школы Надежда Лысенко. – Как-то ребята разбрелись по его окрестностям, мальчишки кричат: «Здесь генерал-майор похоронен!». Оказалось, могила Александра Сорокина, первого военного комиссара Алтайского края.

Связались с военкоматом Центрального района, подняли архивы. В результате совместных усилий на могиле военачальника появился новый добротный памятник, а учащиеся стали следить за ее состоянием на постоянной основе.

Таким же образом отыскали место, где покоится Герой Советского Союза Михаил Елесин, участник Сталинградской и Курской битв. Почетное звание он получил осенью 1943 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на плацдарме». Его родственников а 2004 году журналистам «ВБ» удалось тогда отыскать, в свое время они приезжали на кладбище, а потом перестали – некому.

Как подчеркнул Сергей Полянский, могилы за определенными классами не закреплены, их очищают совместными усилиями. К этой работе ребят начинают привлекать с восьмого класса. Важно, что это не просто экологическая акция, где работа заканчивается вместе с мусором. Детям о героях рассказывают – и на кладбище, и в школьном музее, где по этой теме собран хороший материал, и на классных часах.

– Посмотреть на экране, конечно, здорово, но когда ребенок видит это воочию, может собственными руками прикоснуться к истории, он уже это не забудет, – уверен Сергей Полянский. – Тем более, когда время окончания войны все сильнее отдаляется, его свидетелей становится все меньше, связь поколений ослабевает. А вот такие акции помогают ее поддерживать.

Желающих принять в них участие всегда много. Эту возможность стараются дать каждому. Есть и те, кто из года в год выходит убирать могилы.

– Думаю, что нужно помнить тех, кто отдал за нас свою жизнь, – считает десятиклассник Валерий Ставила. Все его одноклассники, которые вышли на уборку в пятницу – постоянные участники акции. – У нас в семье свой герой, мой прадедушка Сергей Федорищев. С его портретом я выходил в ряды «Бессмертного полка». Это еще больше мотивирует меня приходить к могилам героев.