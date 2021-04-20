Эффект глюкофона: музыка помогает выражать эмоции и слушать других

В Барнауле существует оркестр, в котором музыкальная импровизация используется как лекарство, как способ научиться слышать себя и других людей, налаживать контакт с миром. И если за границей музыкотерапия – направление, которому обучают в вузах, то у нас эту науку постигают самостоятельно и, как правило, на добровольных началах.

Фото предоставлено Иваном Астаховым

Новые грани

Все началось в 2014 году, когда барнаульский психолог и музыкант Антон Черепанов стал применять в своей практике основы музыкотерапии. Поначалу он делал это в одиночку, но потом решил собрать из единомышленников оркестр музыкотерапии «Импровиз», участники которого в качестве волонтеров стали посещать социальные площадки города – больницы, санатории, центры социальной помощи (первым учреждением в этом списке стало онкологическое отделение Краевой детской больницы). Причем музыканты не только сами играли на гитаре и перкуссии – всевозможных бубнах, маракасах, этнических барабанах (а это дарбука, джембе), но и вовлекали в этот процесс слушателей. Этот подход оказался настолько перспективным, что Антон решил переехать в Москву, чтобы продолжить изучение данной темы на базе аспирантуры. Однако оркестр из-за этого не распался, а, наоборот, стал осваивать в музыкотерапии новые грани. За старшего в нем остался музыкант Иван Астахов, который продолжил дело своего предшественника. А суть его в том, чтобы дарить людям радость от встречи с музыкой.

– На наш взгляд, главное в музыкотерапии – импровизация, – рассуждает Иван Астахов. – Именно в свободе самовыражения и заключается главный исцеляющий эффект этого процесса, ведь у его участников постепенно исчезает страх сделать что-то неправильно. Это импровизация: как сыграл – так и хорошо. Важно и чувство момента – рождение уникального музыкального произведения здесь и сейчас, а значит, повторить исполненное невозможно. Но это вовсе не значит, что все играют здесь кто во что горазд. Импровизация тоже имеет свои правила, которым мы обучаем. В ней важно чувствовать ритм, уметь слушать себя и выражать свои эмоции через музыку, а также ловить общую волну, иными словами – следовать теме.

Снимая напряжение

Причем, как пояснил Иван, изначально никто даже не предполагает, какая музыка в итоге родится. Бывает, что ведущий с помощью гитары задает музыкальную тему, остальные же ее подхватывают, вплетают в нее свои мелодии, а бывает, правила диктует «клиент», а уж под него подстраиваются участники оркестра, помогая развить новичку выбранное направление. Но иногда, по мнению музыканта, полезно дать волю чувствам и играть хаотично, вразброс.

– Часто приходится проводить занятия с пожилыми людьми, – делится Иван Астахов. – Многие из них не то что музыку никогда не сочиняли – инструментов в руках не держали. Иногда после импровизации их настолько переполняют эмоции, что они не могут сдержать слез. А однажды мы проводили серию занятий для детей с различными психоневрологическими диагнозами. Среди них была девочка с расстройством аутистического спектра, которая поначалу сидела в углу, сжавшись в комочек, но затем постепенно стала подключаться к процессу и на последних занятиях даже выступила в качестве дирижера оркестра. Для всех нас это было большое достижение. Необычной получилась одна из последних импровизаций, которую мы проводили в санатории Барнаула. Отдыхающий подыграл нам на своих инструментах – комусе и дудочке.

Фото предоставлено Иваном Астаховым

Важной частью музыкотерапии в «Импровизе» считается игра на глюкофоне – инструменте, который хоть и был изобретен в 2000-х годах в Швейцарии, все же воспринимается всеми как атрибут древности (не случайно его часто используют йоги, буддисты). Звуки глюкофона действуют на присутствующих расслабляюще, словно снимают накопившееся напряжение.

О целебном воздействии музыки говорилось еще во времена Пифагора, Платона и Аристотеля. Авиценна – знаменитый врач, применял музыку в лечении заболеваний нервной системы. В современном мире первые серьезные упоминания об использовании музыкотерапии датируются XIX веком, когда французский врач Эскироль начал внедрять прослушивание музыки в психиатрических лечебницах.

Надстройка оркестра

Своих пациентов волонтеры называют «благополучателями». Впервые это емкое слово они решили использовать при оформлении заявки на грант молодежного образовательного форума «АТР», и оно прижилось.

– Два года подряд мы выигрывали грант по проекту «Школа музыкального волонтерства», – вспоминает Иван. – Набирали команду из психологов, преподавателей музыки, педагогов (у меня педагогическое образование, по диплому я – учитель информатики) и обучали их основам музыкотерапии в группах по 10 человек. Этот проект стал ответвлением и в какой-то мере даже надстройкой «Импровиза». То есть получилось, что «Школа» стала поставщиком грамотных волонтеров в наш оркестр. Правда, пандемия внесла в нашу деятельность некоторые коррективы. Число участников «Импровиза» несколько сократилось. Зато мы освоили формат работы в онлайн.

Кстати, музыкантов «Импровиза» можно встретить и в массовых местах – они выступали на ул. Мало-Тобольской, приглашали их и в Парк спорта Алексея Смертина, сотрудничают они и со студенческим экспериментально-психологическим театром Uno и с плейбек-театром «Анапаит», где также большое внимание уделяют импровизации.