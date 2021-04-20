Кубок администрации города вновь достался команде из Барнаула

Лучшей признана барнаульская команда КВН «Кто подставил кролика Роджера?».

Фото: barnaul.org

В пятницу, 16 апреля, во Дворце культуры Барнаула состоялся юбилейный 20-й фестиваль городской Лиги КВН. За Кубок администрации города Барнаула сражались 20 команд из краевой столицы, Рубцовска, Бийска, Новосибирска и Горно-Алтайска.

По итогам выступления, как сообщает пресс-служба мэрии, лучшей признана барнаульская команда КВН «Кто подставил кролика Роджера?». Второе место заняла команда «Бублики с республики» (г. Горно-Алтайск), третье место – команда КВН «Чепошенский крокодил» (г. Бийск).

В номинации лучшая мужская роль отмечен Александр Тодорешев из команды «Пюрешка» (г. Горно-Алтайск). Лучшую женскую роль, по мнению жюри фестиваля, сыграла Екатерина Мурашова из команды «БалдЁж» (г. Барнаул). Лучшая шутка игры прозвучала от команды «Сборная бюджетников» (г. Барнаул).