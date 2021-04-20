Неизвестные напали на таксиста и перерезали горло в Барнауле

О происшествии рассказал сам пострадавший в социальных сетях.

Фото: Инцидент Барнаул

По его словам, ночью 20 апреля 2021 года на него напали неизвестные и перерезали горло. он утверждает, что не помнит, где именно это произошло и, как доставали нож, он тоже не заметил.

«Взял пассажиров по заказу. Во время поездки были адекватные весёлые парни, болтали. Ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли видать, что не получилось зарезать и скрылись», — рассказал таксист в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Мужчина призвал других таксистов быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров.

Администраторам паблика известно, что нападавших уже задержали.

Официальной информации на момент публикации нет.