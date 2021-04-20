Рассказываем, как подготовить кожу к встрече с летним солнцем

Весна – время пробуждения красоты. Чтобы раскрыть ее по максимуму, нужно с особым вниманием подходить к ежедневному уходу за кожей, а также внести некоторые изменения, соответствующие сезону. Своими рекомендациями поделилась косметолог Алёна Архипенко.

Фото: pinterest.com

Уже больше 10 лет подряд в апреле традиционно отмечают свой день профессиональные косметологи. Алёна в эту сферу пришла в 2017 году с уверенностью, что точно нашла свое призвание. Медицина всегда привлекала девушку, и она поступила в барнаульский медицинский колледж, а потом отучилась на дерматовенеролога в медуниверситете.

– Изначально я хотела заниматься хирургией, но на практике поменялись представления о том, чем я действительно хочу заниматься. Поэтому выбрала косметологию, куда люди приходят с проблемой, а уходят с ее решением, – говорит Алёна.

К косметологу обращаются и школьницы, и взрослые женщины. Специалист утверждает, что кожа начинает стареть уже с 14 лет. Именно с этого возраста необходимо включать в свой распорядок дня уход за ней – дополнительное питание и увлажнение для сохранения красоты. Рекомендуется вначале обратиться к косметологу, чтобы он определил тип кожи и посоветовал, какие средства лучше всего использовать. Также необходимо тщательно изучать составы, зачастую в них добавляют далеко небезопасные компоненты. Кстати, многие специалисты предлагают бесплатные консультации по этому поводу.

Защищаемся от солнца

– Чем раньше вы обратитесь к косметологу, тем лучше, – уверяет Алёна. – Когда приходят ко мне уже в почтенном возрасте, то уходовые средства мало помогут, нужны либо инъекции, либо пластика. Конечно, при соответствующем запросе клиента. Если говорить в общем, то ежедневные домашние процедуры не так сложны, зато эффективны, можно избежать каких-либо серьезных вмешательств. После сна обязательно умываемся с очищающим средством, а не просто водой. Всю ночь наша кожа усиленно вырабатывает подкожный жир. Далее используем тоник, который восполнит потерянную влагу, освежит кожу. Потом наносим крем. Зимой – питательный. А в весенне-летний период – легкие увлажняющие сыворотки и крема. Два-три раза в неделю необходимо делать маски, а разок – скрабировать мягкими средствами, чтобы не травмировать кожу.

Весной нужно подготовить кожу к летнему сезону. Она уставшая, испытывает нехватку витаминов и в первую очередь нуждается в глубокой очистке, так как зимой ее защитные функции работают в усиленном режиме. К тому же мы проживаем в городе, и выхлопные газы автомобилей, дым с промышленных предприятий и от частного сектора сказываются негативно. Как следствие, – забитые поры. Если их не раскрыть и не прочистить, то меланин, отвечающий за загар, будет вырабатываться неравномерно, может появиться пигментация. Также желательно в весенний период в ежедневный уход включить крема с SPF (англ. Sun Protection Factor – фактор защиты от солнца) не менее 50. Солнце становится активным и оказывает вредное влияние на нежную кожу лица: сушит и вызывает преждевременное старение.

Косметологическими процедурами не стоит злоупотреблять. Большое количество средств способно нарушить баланс кожи.

К уходу с умом

Ошибки в уходе за кожей лица происходят чаще всего от нехватки знаний. Люди, не разобравшись в вопросе, верят всем советам красоты, которые дают в Сети. Скупают различные средства с мыслью: «Вот блогеру помогло, значит и мне поможет». На деле каждую процедуру следует подбирать под тип кожи.

– У меня есть знакомая, которая однажды начиталась в Интернете про какие-то чудо-пилинги и сильно навредила коже. Ни в коем случае не делайте подобные процедуры самостоятельно, особенно с использованиемразличных кислот. Там нужно для конкретного случая правильно подбирать концентрацию, а с этим справится только специалист. Химические пилинги в неумелых руках очень опасны и могут даже вызвать заболевания кожи. Кстати, при осмотрах мы часто выявляем какие-либо сопутствующие недуги, результатом которых и стали проблемы с кожей. Тогда даем клиенту направления к эндокринологу, иммунологу и другим врачам, и работаем совместно с ними. Потому что, порой, для внешней красоты необходимо решить внутреннюю проблему, – рассказывает Алёна.

Особое влияние на красоту кожи влияет питание. Частое употребление фастфуда, жареной, острой и копченой пищи оставляет свой негативный след на внешности. Алёна Архипенко на своей практике отмечает, что в последнее время люди все чаще стали отказываться от вредной еды и вредных привычек, уделять время спорту и своему здоровью, что не может не радовать. Ведь за такое отношение кожа точно скажет спасибо.

Косметолог еще говорит о том, что многие косметические процедуры делаются исключительно в эстетических целях, а не по медицинским показаниям. Например, так называемые уколы красоты. Они способны убрать асимметрию лица или разгладить возникшие из-за активной мимики заломы кожи, которые обычными кремами и масками не исправишь. При этом, если специалист видит, что процедура не украсит клиента, то попытается отговорить от нее.

Кстати, к услугам косметологов обращаются не только женщины, но и мужчины. Одни по личной инициативе, других приводят их девушки и жены. Казалось бы, сильный пол скептически относится к подобным мероприятиям, но как показывает практика – они всегда с удовольствием делают все предложенные процедуры, тоже хотят хорошо выглядеть и заботятся о своем внешнем виде.