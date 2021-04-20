Снег с дождём прогнозируют в Барнауле

Такой прогноз дали синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и моніторингу окружающей среды.

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По их данным, ночью 21 апреля 2021 года в Барнауле преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура-7…-9 градусов.

Завтра в конце дня ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура +1…+3 градуса.

Отметим, что синоптики также прогнозируют в Барнауле 21 апреля в ночные и утренние часы накопление загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города. Общий уровень загрязнения воздуха будет низким.