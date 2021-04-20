Спектакли театра драмы оценит столичный критик

С 23 по 26 апреля на спектаклях алтайской драмы будет присутствовать один из крупнейших исследователей современного театрального процесса в России.

Фото: facebook.com/pavel.rudnev.9

Комиссия по критике и театроведению Союза театральных деятелей РФ отобрали из почти сотни заявок те театры, которые получат возможность пригласить критика. Алтайский театр драмы им. Шукшина вошел в их число.

На этой неделе к нам приезжает Павел Руднев – российский театровед, театральный критик, арт-менеджер, кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Г. Г. Дадамяна. Помощник ректора Школы-студии МХАТ. Его приезд стал возможен благодаря гранту СТД РФ на творческую командировку критика для региональных театров.

С 23 по 26 апреля Павел Андреевич увидит и поделится с сотрудниками театра и актёрами своим мнением о спектаклях «Ревизор», «Случайные встречи», «Лёха», «Жар и холод, или Идея господина Дома».