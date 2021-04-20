Стало известно, кого назначили заместителем министра культуры Алтайского края

К исполнению обязанностей заместителя министра культуры Алтайского края, начальника отдела музейной деятельности и связей с общественностью с 19 апреля 2021 года приступил Дмитрий Аристов.

Соответствующее распоряжение о назначении подписал Губернатор края Виктор Томенко.

Дмитрий Аристов окончил Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Начинал свою трудовую деятельность плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка, главным инженером. Замещал должности специалиста инспекции государственного строительного надзора управления Алтайского края по строительству и архитектуре, а затем должность руководителя вышеназванной инспекции. Кроме этого, занимал руководящие должности в строительных компаниях.

В период с 2019 по 2020 гг. возглавлял комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

В Министерстве культуры Алтайского края Дмитрий Аристов будет курировать вопросы, связанные со строительством, ремонтом и реконструкцией объектов культуры в рамках федеральных и краевых программ, реализацией национального проекта «Культура», а также возглавлять отдел музейной деятельности и связей с общественностью.