Творческая встреча с актёрской семьёй пройдёт в театре драмы

В Краевом театре драмы в рамках проекта «Театр – наш дом» состоится творческая встреча с народным артистом РФ Георгием Обуховым и заслуженной артисткой РФ Ольгой Кириченко.

Фото предоставлено Алтайским краевым театром драмы

Проект «Театр – наш дом» приурочен к вековому юбилею Алтайского краевого театра драмы и призван познакомить публику с крепкими и дружными семьями театрального коллектива. Начав свою творческую деятельность на сцене Алтайского краевого театра драмы в 1960-х годах, эта артистическая пара до сих пор радует зрителей своими ролями. А не так давно семья Обуховых-Кириченко отметила свой полувековой юбилей. Во время встречи актеры расскажут о твоем творческом пути, о главных событиях в жизни, связанных с театром.

Встреча состоится 22 апреля в 18.30 на малой сцене театра (ул. Молодёжная, 15).