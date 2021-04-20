В Алтайском крае в ДТП погибли два подростка

Им было по 15 и 17 лет.

Фото: Инцидент Барнаул

О происшествии рассказали пользователи соцсетей. По их словам, ДТП произошло в ночь с 18 на 19 апреля 2021 года в селе Ключи Ключевского района.

«Водитель не справился с управлением и въехал в столб. От удара автомобиль буквально разорвало пополам», — написано в посте в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Очевидцы утверждают, что у мальчиков шансов выжить не было. Они скончались на месте происшествия.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло в 22:40 на выезде из села Ключи.

Предварительно установлено, что водитель 2003 года рождения без прав на Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля – 2005 года рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.