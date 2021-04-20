Вячеслав Франк принял участие в заседании Совета директоров школ Барнаула

Заседание Совета руководителей общеобразовательных организаций города состоялось сегодня, 20 апреля 2021 года, в гимназии № 45.

Председатель городского комитета по образованию Андрей Муль рассказал об обеспечении безопасности общеобразовательных организаций. По его словам, безопасность в учреждениях на контроле держит каждый руководитель.

«На сегодняшний день, в системе образования нет ни одного ребенка, который болен коронавирусной инфекцией. Также отметим, что в городе 262 образовательных учреждения прошли категорию безопасности. Во всех учреждениях установлены камеры, поэтому мы удаленно в любое время можем посмотреть, что происходит на территории каждого учреждения», — сказал Андрей Муль.

Комитет по образованию внес предложение по установлению камер в школьных пищеблоках.

Директор лицея № 101, председатель Совета директоров Василий Михальчук, рассказал о содержании территорий образовательных организаций. Он отметил, что для проведения качественной уборки и поддержания территории школы в порядке как летом, так и зимой каждой образовательной организацией приобретена техника: мотокультиваторы, газонокосилки, триммеры, снегоуборочные механизмы, а также внес предложение по улучшению очистки территории.

О перспективах решения кадровых вопросов в образовательных организациях города через привлечение молодых специалистов рассказала Юлия Галкина, директор школы № 53. Руководитель сообщила о том, что комитет по образованию Барнаула и педагогические коллективы школ создали систему закрепления и поддержки молодых педагогов «Ступени педагогического роста», проводят Ярмарки вакансий, встречи с директорами в рамках программы «Землячество», привлекают студентов педагогического университета и педагогических колледжей в качестве независимого жюри на профессиональных конкурсах. Также важным ресурсом закрепления кадров является финансовая поддержка — единовременные выплаты молодым специалистам и студентам, обучающимся по целевым договорам комитета по образованию Барнаула.

Юлия Галкина внесла предложения организовать грантовую поддержку проектов молодых специалистов, а также в августе ежегодно проводить встречу молодых специалистов с главой Барнаула.

Глава поддержал инициативы педагога и поручил комитету по образованию проработать реализацию этих предложений, пишет пресс-служба мэрии.