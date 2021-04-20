Жителей аварийного дома на Советской Армии в Барнауле расселят

Чтобы ускорить процесс расселения, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на квартиры.

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Решение о расселении жителей аварийного дома по ул. Советской Армии, 54 в Барнауле приняли 19 апреля 2021 года.

Известно, что дом обследовала специализированная организация, которая признала его непригодным для проживания. Жильцов расселят. Чтобы ускорить процесс расселения, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на квартиры. В течение 10 дней привлеченная администрацией города организация проведет оценку жилых помещений для определения их рыночной стоимости, затем комитет ЖКХ подготовит проекты соглашений с жителями об их выкупе.

Жильцам разрешили посещать свои квартиры. Вынести своё имущество они смогут после проведения работы по временному устройству щитовых элементов. Выполнение данной работы запланировано в течение 20 дней, пишет пресс-служба мэрии.