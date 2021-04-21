Барнаульцев предупредили о возможном ограничении работы транспорта в центре города

В пресс-службе мэрии сообщили жителям Барнауле о возможном ограничении движения транспорта по проспекту Ленина от улицы Молодежная до улицы Пушкина, а также закрытии магазинов и предприятий общественного питания в районе площади Советов во второй половине дня 21 апреля 2021 года.

Введение таких мер вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в связи с незаконными публичными мероприятиями, анонсы о которых размещены в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах.

Администрация Барнаула приносит свои извинения в связи с возможными неудобствами и призывает жителей города не участвовать в незаконных акциях.