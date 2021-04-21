Барнаульцы рассказали о летающей посуде из окон многоэтажки

Жители дома на Солнечной Поляне, 111 в Барнауле предупреждают и предостерегают прохожих от несчастного случая.

Фото: Инцидент Барнаул

В паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» они рассказали, что в этом доме живет бабушка, которая каждый день выкидывает из окна своей квартиры, которая находятся на 6 этаже, на тротуар вещи, посуду, еду.

«В окно летят кастрюли, ложки, овощи, мясо, крупы, стеклянные банки, жидкости. Бьет симфонию по подоконнику с 6 утра, слушает весь подъезд. А если кастрюля (сегодня она была с гречневой кашей) упадет на голову прохожему?» — пишут взволнованные барнаульцы.

По ее словам, родные пенсионерки знают о происходящем и ежедневно дают обещания «в течение месяца забрать бабулю».