Билеты на выступления театра драмы на вахтанговской сцене можно купить в билетном сервисе ticketland.ru

Билеты на спектакли алтайской драмы москвичи и гости столицы покупают с начала апреля.

Фото: moscowseasons.com

100-летний юбилей краевого театра драмы в этом году будет отмечен беспрецедентным событием – гастролями на исторической сцене прославленного Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова на Старом Арбате! В афише московских гастролей, как сообщает пресс-служба, театра, два знаковых имени как для алтайского театра, так и для мировой сцены – Шукшин и Шекспир. Столичные зрители увидят 16 июня спектакль «И разыгрались же кони в поле…» режиссера Максима Астафьева по рассказам Василия Шукшина и 17 июня «Укрощение строптивой» Шекспира (режиссер Алексей Логачев). И пусть до гастролей ещё два месяца, для театра они уже начались, с момента, когда стартовала онлайн-продажа билетов на выступления в Вахтанговском театре.





В своих аккаунтах в соцсетях театр обратился к землякам, которые живут в столичном регионе:

«Дорогие земляки в Москве и других городах! Обещаем, что привезем в столицу не только спектакли, но и атмосферу нашей малой родины, возможность встретиться с дорогими сердцу людьми и любимыми персонажами. Приглашаем вас разделить с нами радость, невероятное волнение и ответственность предстоящих спектаклей! Надеемся, что вы не пропустите это историческое событие. Отметьте даты 16 и 17 июня 2021 года и локацию – Арбат, 26… в своих ежедневниках. И будьте в эти дни вместе с нами – если не в прямом смысле, то мысленно!»



В большом зале Театра имени Вахтангова, где буду проходить гастроли алтайского театра драмы, более 1000 мест. Но с учетом допустимой на сегодняшний день в Москве наполняемости зала – 50%, свободных мест будет не так уж много. В пользу успеха гастролей говорит и тот факт, что весной и летом, столичные репертуарные театры уезжают на длительные гастроли, и театральная жизнь столицы несколько замирает. Предложений для театралов не так и много, а обменные гастроли всегда вызывают интерес. Так что мы верим в успех нашей алтайской труппы, которой есть что показать избалованной столичной театральной публике. Приобрести билеты можно на сайте ticketland.ru.