Доверие жителей — главный критерий работы

Коллектив редакции «Вечернего Барнаула» поздравляет с профессиональным праздником депутатов и работников органов местного самоуправления.

Фото: canva.com

День местного самоуправления учрежден Указом Президента РФ в 2012 году. Главой государства было отмечено, что с 2013 года вводится новая праздничная дата, цель которой повышение роли и значения института местного самоуправления, развитие демократии и гражданского общества. Исторически праздник приурочен к изданию в 1785 году Екатериной II Жалованной грамоты городам.

Значение института местного самоуправления в современном обществе ежегодно возрастает. Это наиболее приближенное к населению звено власти. На него возложена огромная ответственность за социально-экономическое развитие территорий и благополучие жителей. Сегодня люди оценивают эффективность государственной власти по самому близкому уровню – муниципальному. Поэтому власть на местах должна быть сильной, независимой и заниматься жизнеобеспечением и развитием территории, опираясь на самых активных жителей. Нет более почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди которых живешь.

«Вечерний Барнаул» поздравляет с профессиональным праздником депутатов, работников органов местного самоуправления и всех людей с активной позицией, объединённых в решении общих задач на благо отдельно взятой территории, улицы, дома и муниципального образования в целом. Пусть вашим инициативам сопутствует успех, а принятые решения всегда способствуют стабильному развитию города и региона. Пусть открытые диалоги непременно ведут к конструктивной работе и положительным отзывам. Эффективной реализации намеченных планов, новых достижений, энергии и оптимизма вам! С праздником!