Институт культуры приглашает на выпускной класс-концерт

23 апреля в 18.00 в концертном зала АГИК состоится концерт выпускного курса кафедры бальной хореографии «Танец длиною в жизнь».

Фото: Алтайский государственный институт культуры

На факультете хореографии Алтайского государственного института культуры есть свои хорошие традиции. Одной из них является ежегодный класс-концерт выпускного курса. Это событие всегда волнующее, как для выпускников, так и для их преподавателей. В программу концерта входят профильные дисциплины, мастерство исполнения которых оттачивалось годами.

К этому мероприятию студенты, а так же солисты творческого коллектива факультета – ансамбля бального танца «Фокстрот», готовятся с начала учебного года, ведь именно на класс-концерте они демонстрируют навыки и умения, приобретённые за четыре года обучения в институте. Это всегда яркие, эмоциональные, профессионально поставленные номера, которые не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя.

В программе концерта сольные и групповые номера европейской и латиноамериканской программы, танцы современных направлений и спортивные бальные танцы на колясках. Класс-концерт подготовили педагоги кафедры: Татьяна Кузовникова, Евгения Багирова, Павел Вагнер, Светлана Темлянцева, Эдуард Варин, Александр Пивторак. Возрастное ограничение 6+.