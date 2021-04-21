Стали известны подробности нападения на таксиста в Алтайском крае

Злоумышленниками оказались коллегами мужчины.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, 20 апреля 2021 года в в 5:20 утра на телефон единой дежурно-диспетчерской службы Тальменского района поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что неизвестный причинил ножевое ранение водителю такси. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан.

По предварительным данным, двое жителей Барнаула обратились за помощью к своему знакомому с просьбой отвезти их в Тальменский район. Все находящиеся в салоне работают водителями такси в одной и той же организации.

По приезду в населенный пункт один из товарищей приобрел шашлык своим коллегам. Стоит отметить, что пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между водителями такси произошел конфликт, в ходе которого один из них причинил коллеге ножевое ранение в область шеи собеседнику.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь. Его травма не представляет угрозы жизни и здоровью.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранение в шею правоохранители оценили, как лёгкое причинение вреда здоровью.

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