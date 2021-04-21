В Алтайском крае пенсионера посадили на 9 лет за сексуальное насилие над дочерьми своих друзей

К девочкам 64-летний житель Целинного района приставал во время отсутствия рядом их родителей.

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Сексуальное насилие над дочерьми своих друзей мужчина совершал в августе 2019 года в одном из сел Целинного района. Злоумышленник выбирал время, когда родители девочек 5 и 6 лет отсутствовали, попросив его посидеть с детьми. Следствием доказаны три эпизода преступной деятельности мужчины.

В ходе предварительного следствия он свою вину не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.