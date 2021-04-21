В Барнауле спасать соколов от браконьеров решили необычным способом

На этой неделе в питомнике АлтГУ 12 молодым соколам-балобанам нанесли татуировки. Эта мера вынужденная: таким необычным способом в рамках проекта «Реинтродукция соколов-балобанов на Алтае» перед выпуском на волю орнитологи решили защитить птиц от браконьеров. Такого не делали еще ни в одном питомнике мира.

Идет процесс нанесения татуировки. Фото Ярослава Махначёва.

Полезный дефект

Когда-то соколов-балобанов можно было встретить везде. Ветеринар, руководитель центра помощи диким животным «Ноев ковчег» Артём Кучер вспоминает, что они гнездились и на правом берегу Оби в Кислухинском заказнике, и в Научном Городке, даже в районе ЗСВ, в черте города, находили гнездо. Но постепенно количество этих птиц стало сокращаться, и сейчас в Алтайском крае они гнездятся лишь в нескольких километрах от границы с Казахстаном, в закрытой для людей зоне. В Республике Алтай ситуация получше, но ненамного, там птицы остались в основном только в Кош-Агачском районе. Причина – в браконьерах, которые активно отлавливают птиц для контрабанды. Охота при помощи соколов-балобанов очень популярна в странах Ближнего Востока, причем, хотя для этого и выращивают птиц в питомниках, особо ценятся соколы, выросшие в дикой природе, цена на которых на черном рынке доходит до десятков тысяч долларов.

В Алтайском крае популяцию соколов-балобанов восстанавливают в трех питомниках – АлтГУ и «Фалькон» в Барнауле и «Тайгун» в пригороде краевой столицы. Сюда привозят десятки задержанных на границе птиц. Их лечат, восстанавливают и выпускают на волю, но нередко через какое-то время пернатые снова оказываются в руках контрабандистов. Некоторые птицы по состоянию здоровья остаются в питомниках, приносят потомство, которое потом выпускают на волю. Одно время пытались даже красить соколов краской для волос, это давало защиту. Птица считалась бракованной и на черном рынке была не интересна. Но хватало этой меры до первой линьки. И вот барнаульские специалисты решили действовать более радикально – наносить птицам татуировки. Такой «дефект» сохранится на всю жизнь и позволит птице жить на свободе, приносить потомство.

Согласовав все вопросы с контролирующими органами, на этой неделе приступили к работе.

Подготовка к выпуску

Орнитолог Алексей Эбель в пятницу бросил клич о помощи в поисках мастера. Предложений неожиданно оказалось так много, что пришлось выбирать из нескольких кандидатур. В итоге рисунки соколам наносили барнаульские мастера Анастасия Симони и Михаил Марченко.

– Мне предлагали раньше делать татуировки на лысых кошках или свинках. Я отказывалась, так как животные – не люди и рисунки делают не по своей воле. Но тут другая ситуация: есть редкие птицы, есть браконьеры, и надо защитить одних от других, – уверена Анастасия.

Не в последнюю очередь Настю выбрали потому, что она училась на биологическом факультете и знает, где у птицы цевка (одна из костей ноги), а где восковица (участок кожи над клювом) – именно на этих местах решили располагать татуировки. На них надпись SOS 22 будет заметна, к тому же там толстая кожа, а значит, процедура будет наименее болезненной.

В первую «опытную» партию татуированных соколов вошло 12 птиц, появившихся на свет и выросших в питомниках – десять из университетского и две из «Фалькона».

– Это одно-двухлетние балобаны, то есть не птенцы, а уже молодые птицы, которых скоро можно выпускать, – говорит Артём Кучер. – У птенцов восковица более широкая, там есть где разгуляться. Думали, что из-за того, что наши птицы старше, у мастера могут возникнуть проблемы, но мастера справились.

На голове птицы – клобучок, закрывающий глаза. Двое держат птицу, фиксируя ноги и голову. Хоть сокол-балобан по размеру и небольшой, но все же сильный хищник. Попадет когтем или клювом – мало не покажется. Но все прошло гладко, как говорится, ни одно живое существо, включая мастера и орнитологов, не пострадало. Мастера работали лихо, тратя на одну птицу по 10-15 минут.

– Птицы отлично перенесли процедуру. Если честно, думали, что она будет более болезненной, придется применять анестезию или даже наркоз, но они прекрасно все терпят, – рассказывает Алексей Эбель.

Защиту от браконьеров уже получили 12 птиц. Фото Алексея Эбеля

Сразу после изменения имиджа соколы отправились в питомник «Тайгун». Там их поместили в облеточник, где они в течение месяца будут привыкать к самостоятельной жизни, учиться охотиться, ведь раньше в питомнике они жили на всем готовом. После этого срока птиц выпустят в естественную среду обитания.

Около 150 взрослых соколов-балобанов содержится в питомниках «Алтай-Фалькон», «Тайгун» и классического университета.

В приемную семью

Несколько лет назад в питомник «Тайгун» привезли крупную партию задержанных на границе соколов. Пока шло судебное разбирательство, птицы окончательно адаптировались в неволе – как замечает Артём Кучер, из хищников превратились в домашних кур, так что отпускать их уже было нельзя. Тогда решили, что в естественную среду вернется их потомство. «Арендовав» в питомнике АлтГУ несколько самцов (на черном рынке спросом больше пользуются самки, так как они крупнее), в питомнике запланировали создать семейные пары. И вот несколько пар в прошлом году уже и принесли первое пополнение. Будет оно и в этом году, его после нанесения татуировок также отпустят на свободу, причем часть – новым для наших орнитологов способом, подсадив в гнезда диких балобанов.

– Это проверенная работающая форма. Диких соколов-родителей в этом случае дополнительно подкармливают, и приемные «дети» успешно адаптируются в естественной среде, – рассказывает Алексей Эбель.