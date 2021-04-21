В России назначат выплаты детям от 8 до 16 лет в неполных семьях

Об этом заявил Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что ребёнка в неполной семье воспитывать трудно. Он призвал отдельно поддержать такие ячейки общества.

С 1 июля 2021 года детям от 8 до 16 лет в неполных семьях назначат выплату в среднем 5 тысяч 600 рублей.

Президент также сказал, что необходимо помочь беременным женщинам, у которых финансовые трудности. Поэтому он предложил выплачивать женщинам, вставшим на учет по беременности, 6 350 рублей в месяц.

Оплата больничного зависит от трудового стажа. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты ниже. Путин подчеркнул, что для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме.

Также в России расширили и продлили программу материнского капитала. Право на него возникает после рождения первенца, отметил Путин.

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