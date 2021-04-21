В российских вузах откроют ещё 45 тысяч бюджетных мест

Об этом Владимир Путин заявил в рамках послания Федеральному собранию.

По его словам, такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, нет практически нигде.

Путин сказал, что в вузах страны откроют ещё 45 тысяч бюджетных мест. Не менее ста вузов получат гранты на открытие студенческих технопарков.

Путин выразил уверенность, что молодое поколение российских ученых заявят о себе в новых проектах.

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