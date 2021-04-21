Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию

Сегодня, 21 апреля 2021 года, Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru

Послание состоится в 16:00 по местному времени.

По информации РБК, Песков заявил, что речь в послании может идти «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны». Он предположил, что Путин также будет говорить о предстоящих осенних выборах в Государственную думу. Позже он объявил, что послание президента будет «постковидным», то есть будет касаться ликвидации кризиса, в результате которого просели экономика и социальная сфера.