Владимир Путин призвал всех россиян привиться от COVID-19

Президент подчеркнул, что коронавирус ещё не побежден.

В рамках послания Федеральному совету Владимир Путин призвал всех жителей России привиться от коронавирусной инфекции.

«Другого пути остановить инфекцию нет, только переболеть с непредсказуемыми последствиями», — сказал президент.

Также он попросил Минздрав расшить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля.