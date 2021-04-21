Владимир Путин призвал всех россиян привиться от COVID-19

Президент подчеркнул, что коронавирус ещё не побежден.
В рамках послания Федеральному совету Владимир Путин призвал всех жителей России привиться от коронавирусной инфекции.
«Другого пути остановить инфекцию нет, только переболеть с непредсказуемыми последствиями», — сказал президент.
Также он попросил Минздрав расшить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля.
«Одна из мишеней, по которым бьет коронавирус, — сердце. Поэтому правительство должно реализовать программу борьбы с сердечными заболеваниями и другими причинами преждевременной смерти.», — заявил Путин.