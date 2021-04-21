Воспитанник барнаульского футбола стал тренером клуба Премьер-лиги

Экс-форвард барнаульского «Динамо» Яков Эрлих вошел в тренерский штаб ФК «Уфа». Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Яков Эрлих стал помощником главного тренера “Уфы” Алексея Стукалова. Фото твиттер ФК “Уфа”.

Якову Эрлиху 35 лет, он воспитанник СШОР «Динамо», свою профессиональную карьеру начинал в барнаульском клубе. В составе бело-голубых нападающий выступал с 2006 по 2008 год, а также в сезоне 2015/2016. Всего за карьеру Эрлих сменил более 15 команд.

После завершения игровой карьеры Яков работал тренером по физподготовке в ФК «Олимп-Долгопрудный» и тренером-аналитиком женской молодежной сборной России (игроки до 19 лет).

Напомним, что в «Уфе» играет еще один воспитанник «Динамо», полузащитник Владислав Камилов. В последнем туре футболист отметился дублем в ворота московского «Спартака» и был признан лучшем игроком матча. Об интересе к Камилову уже заявили в ЦСКА.