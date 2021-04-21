Жительница Барнаула стала победительницей Всероссийского конкурса красоты «Северная Аврора 2021»

Ольгу Фундаракину признали самой красивой «пышкой» страны.

Две недели 12 участниц в возрасте от 30 до 49 лет соревновались за право носить корону королевы красоты plus size. Конкурс красоты для «пышных» девушек проводится уже девятый год и пользуется популярностью, поскольку, по словам его организаторов, люди устали от худых и неестественных моделей.

«Все конкурсантки достойны победы, стали обладательницами эксклюзивных номинаций и каждая стала лучшей версией себя. Королева 9 сезона Всероссийского конкурса plus size красоты Северная Аврора 2021 — Ольга Фундаракина. Победительница из города Барнаула», — сообщили организаторы конкурса в соцсетях.

Ольга Фундаракина родилась в Усть-Чарышской Пристани Алтайского края. Жительница Барнаула рассказала, что любит готовить, особенно борщ и плов, не любит людей-нытиков и предпочитает отдыхать в горах, так как они дают ей много сил и спокойствие.

По материалам «Российской Газеты».