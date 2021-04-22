Барнаульцев просят сообщать об открытых колодцах

Только с начала 2021 года в барнаульский водоканал поступило 134 заявки об открытых люках.

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Барнаульцев просят быть внимательнее и немедленно сообщать об открытых колодцах в кол-центр предприятия по телефону 50-01-01, а также до приезда специалистов оградить и обозначить это место подручными средствами.

По словам директора по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрия Власова, колодцы без крышек оказываются из-за самих же горожан.

«Очень часто горожане самостоятельно открывают крышки, чтобы талые воды ушли быстрее. Жители ошибочно считают, что таким образом помогают городу справиться с излишками воды», — рассказал он.

Еще одна причина открытого колодца — кража тяжелых металлических крышек с последующей сдачей их в металлолом, пишет пресс-служба мэрии.