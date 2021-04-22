Барнаульцы временно не смогут купить и пополнить транспортные карты в киосках

О времени возобновления такой возможности будет сообщено дополнительно.
Ограничения действуют с 22 апреля 2021 года. Пока в барнаульских киосках «Лига Пресс» будет невозможно купить и пополнить транспортные карты.
В администрации Барнаула напомнили, что купить транспортные карты (кроме школьных, студенческих, пенсионных и льготных персональных транспортных карт), брелоки или браслеты, а также пополнить электронные средства платежа по-прежнему можно в киосках торговой сети «Роспечать-Алтай» или павильонах «Союзпечать-Алтай» по следующим адресам:
Также пополнить баланс электронного средства платежа можно с помощью сервиса «Отложенное пополнение», а именно, через сайт МУП «Центртранс» Барнаула и в платежных сервисах Сбербанк «Онлайн».