Барнаульцы временно не смогут купить и пополнить транспортные карты в киосках

22 апреля 08:21 2021

О времени возобновления такой возможности будет сообщено дополнительно.

Фото: pixabay.com

Ограничения действуют с 22 апреля 2021 года. Пока в барнаульских киосках «Лига Пресс» будет невозможно купить и пополнить транспортные карты.

В администрации Барнаула напомнили, что купить транспортные карты (кроме школьных, студенческих, пенсионных и льготных персональных транспортных карт), брелоки или браслеты, а также пополнить электронные средства платежа по-прежнему можно в киосках торговой сети «Роспечать-Алтай» или павильонах «Союзпечать-Алтай» по следующим адресам:

  • пр. Красноармейский, 51
  • ул. Кулагина, 28
  • ул. Челюскинцев, 69
  • пос. Южный, ул. Герцена, 2
  • пересечение улиц Новосибирской и Весенней, 4
  • пр. Ленина, 46
  • пр. Космонавтов, 12 (проходная БШЗ)
  • ул. Шумакова, 62
  • ул. Л.Толстого, 38
  • пр. Космонавтов, 6В Гипермаркет
  • ул. Юрина, торговый ряд «Солнышко»

Также пополнить баланс электронного средства платежа можно с помощью сервиса «Отложенное пополнение», а именно, через сайт МУП «Центртранс» Барнаула и в платежных сервисах Сбербанк «Онлайн».