Барнаульская волейболистка может выступить на Олимпиаде в Токио

Воспитанница барнаульского волейбола Екатерина Пипунырова вошла в расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде.

Екатерина Пипунырова – игрок краснодарского “Динамо”. Фото ВК “Динамо”.

Женская сборная России в Новогорске начала подготовку к сезону-2021, который включает в себя Лигу наций, Олимпийские игры и чемпионат Европы. В числе волейболисток, прибывших 19 апреля на учебно-тренировочный сбор, 21-летняя доигровщица краснодарского «Динамо» Екатерина Пипунырова. Она начинала свой спортивный путь в барнаульской СДЮСШОР № 2 под началом тренера Николая Гладских. В 15 лет спортсменка переехала в Краснодар, где четыре сезона выступала за дубль местного «Динамо» в Молодёжной лиге чемпионата России. Сейчас Пипунырова играет в основном составе краснодарского «Динамо» в чемпионате России среди женских команд Суперлиги.

В 2017 году Екатерина Пипунырова входила в юниорскую сборную России, с которой стала бронзовым призёром Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Через год с молодёжной сборной России Екатерина стала серебряным призером чемпионата Европы, а потом взяла и бронзу чемпионата мира.