Идем на повышение: руководитель БК «Барнаул» об итогах сезона и планах на будущее

В субботу БК «Барнаул» с первой попытки выиграл Суперлигу-2, выполнив задачу на сезон. План на будущее – Суперлига-1, подэлитный дивизион российского баскетбола. О том, что осталось за кулисами победы и хватит ли обещанного увеличения бюджета на выступление в новом турнире, поговорили с генеральным директором БК «Барнаул» Виталием Мантлером.

БК “Барнаул” – победитель Суперлиги-1. Фото Сергея Бутина.

На одном языке с губернатором

– Виталий Викторович, когда осознали себя чемпионами?

– Наверное, только в понедельник к вечеру. До этого было ощущение вакуума, хотя и шло много звонков и сообщений с поздравлениями. Я впервые испытываю это чувство, даже не могу описать его словами, но это супер.

– Главного тренера Евгения Горева после игры сразу спросили о Суперлиге-1. Не могу не спросить у вас: мы туда идем?

– Да. Ответ на этот вопрос я получил минут через 15 после финальной сирены, когда задал этот же вопрос министру спорта Алексею Перфильеву и тот подтвердил. Детали, нюансы еще будем обсуждать. Надо скоро включаться в эту работу, считать, анализировать, а пока можно найти время просто порадоваться.

– Вы смотрели за финалом с трибуны. Игрокам и тренерам, наверное, проще, они включены в процесс. А вам каково было?

– Вообще, обычно на трибуне я не сижу, всегда нахожусь на ногах недалеко от нашей скамейки. Могу позволить себе какие-то реплики, кого-то завести или успокоить. Я эмоциональный, тяжело быть на трибуне. Но вроде за время финала не поседел.

– Рядом с вами на трибуне сидел Губернатор Виктор Томенко. Рядом с ним смотреть матчи волнительно?

– Конечно. Опять же, потому что я эмоциональный, могу подскочить, что-то крикнуть, а тут надо сдерживаться. Пару раз Виктор Петрович даже поворачивался ко мне и говорил, что все будет нормально.

– Глава региона хорошо разбирается в игре?

– Очень хорошо. Смотреть матч вместе с ним было легко и приятно, говорили на одном языке. Он замечает детали, которые видны специалистам – кто ноги не подобрал, кто руку не выпрямил при броске. После финала он зашел в раздевалку, поздравил, сказал, что гордится нашей командой. Конечно, перед финалом мы прорабатывали сценарии церемонии награждения. Я предложил ему самому наградить игроков, он ответил, что хочет просто на это посмотреть и насладиться моментом.

План на финал сработал

– В концовке регулярного чемпионата БК «Барнаул» проиграл дома Ростову, а потом спустился на третью строчку после общего тура в Тамбове. Тревожно в этот момент не стало?

– Давайте по порядку. То, что проиграли Ростову, для меня было неожиданностью. Видимо, недооценили соперника. А общий тур в Тамбове был тяжелым и большим испытанием. На первую игру с Майкопом вышли чрезвычайно мотивированными, потому что в регулярке на выезде им уступили, а в Барнаул соперник не приехал и реванш не состоялся. Во втором поединке проиграли Чебоксарам, это вообще для нас самый тяжелый соперник. Следующая встреча с «Тамбовом» нам ничего не давала в турнирном плане, но хотели поквитаться за два поражения в регулярке – и сделали это. Игра с «Металлургом» была четвертой подряд, а у соперника был день отдыха. Тем не менее в овертайме игрокам «Металлурга» стало плохо, одного вырвало прямо на площадке. В этот момент я понял, что у нас с «физикой» все здорово, отлично поработали летом. «Металлургу» уступили в овертайме.

В четвертьфинале БК “Барнаул” обыграл “Челбаскет”. Фото Ярослава Махначёва.

– Подведите итоги плей-офф?

– В четвертьфинале не хотели попадать на Челябинск, потому что их тренирует Евгений Сорокин, в первой части сезона работавший в штабе Евгения Горева. У нас теплые отношения, когда ему предложили пост главного тренера в Челябинске, отпустили его легко. Я на себя примерил эту ситуацию, как будто у меня бы кто-то отбирал представившийся шанс, и понял, что это неправильно. Мы победили, хотя было нелегко. В первой полуфинальной игре дома с «Металлургом» был просто фонтан эмоций, наши игроки делали, что хотели. Была словно бразильская система – забьем, сколько пожелаем, пропустим, сколько дадим. По сути, в ответной игре уже думали о финале.

– Была разница, с кем играть там?

– Ответную полуфинальную игру «Тамбова» и «Чебоксарских Ястребов» мы смотрели вместе с тренерским штабом. В игровом плане хотелось бы, чтобы победил «Тамбов» – для нас он более удобен. Но тогда бы пришлось ответную игру проводить на выезде, это неинтересно. Чебоксары – более сложный вариант, но ответный, решающий, матч дома, можно подарить болельщикам праздник. В итоге решили – как будет, так будет, соперника по финалу не выбирают. Победили Чебоксары. После полуфинала мы не стали возвращаться в Барнаул, так как добираться до столицы Чувашии непросто, сразу отправились туда. В первой игре понимали, что наша задача – терпеть, не отпускать далеко соперника. Конечно, «минус 10» перед ответной игрой было многовато, но – как есть. Еще перед матчем планировали, что некоторым баскетболистам много времени на площадке не дадим, чтобы поберечь. Тот же Даниил Синегубов, герой ответного матча, в Чебоксарах провел небольшой отрезок. И как показала ответная встреча, все сделали правильно, тренеры сработали идеально.

В символическую сборную Суперлиги-2 из игроков БК «Барнаул» вошли разыгрывающий Артём Чеваренков, атакующий защитник Дмитрий Злобин, тяжелый форвард Даниил Синегубов. Евгений Горев признан лучшим тренером.

Просить не деньги, а помощь

– За некоторое время до плей-офф сначала потихоньку, потом открыто стали говорить, что в случае победы или минимум попадания в финал будет увеличено финансирование и состоится переход в Суперлигу-1. Это не давило?

– Нет. Еще в ноябре после игр с основными соперниками я в раздевалке сказал, что несмотря на то, что вслух мы заявили о месте в тройке как задаче на сезон, бороться будем за победу. Но этот секрет остался в раздевалке, мы о нем никому не говорили.

– Такую же задачу ставили и перед хоккеистами «Динамо-Алтай». Вы друг друга конкурентами не считали?

– Нет. Я ходил на хоккей и поддерживал Руслана (Чайкина, директора ХК «Динамо-Алтай» – прим.авт.), он был на наших матчах. И если бы в своих турнирах победили обе команды, было бы гораздо лучше.

– Обещанных 30 миллионов хватит для Суперлиги-1?

– Конечно, надо все детально считать. Сумма, обещанная из краевого бюджета – уже хорошо. Если хорошо поработаем и привлечем дополнительное финансирование, вообще супер.

– Пару месяцев назад Алексей Перфильев сказал, что за год вам удалось собрать хороший круг партнеров, с негромкими именами, но надежных. Кто эти люди?

– Кто хотел, чтобы их озвучили – мы это сделали на наших ресурсах. Кто-то помогал и говорил, что им внимания не надо, так что зачем рассказывать? У клуба больше десятка партнеров. Понимаете, сейчас получить поддержку «живыми» деньгами практически невозможно. Мы поменяли вектор. У клуба есть траты, например, вода – ее нужно много и на игры, и на тренировки. Мы пришли к тем, кто ею занимается, и попросили помочь нам с водой. К кому-то – со спортивным питанием или медобследованием, в железнодорожной больнице или Центре ядерной медицины не отказывают. Вопросы решали по звонку, говорили: не нужны деньги, нужна помощь. Там сэкономим 100-200 тысяч, там 300-400. А освободившиеся средства – на команду.

– Взамен эти добрые люди от вас что-то просили?

– Практически нет. Все эти люди – болельщики, сидят на трибуны. Есть еще один фактор, когда просишь деньги, кто-то думает, что их украдут. А если услуга – как тут растратишь, на это проще идут.

– Громкая история – как медиагруппа «FM-продакшн» помогла купить Даниила Синегубова. Небанальная ситуация для местного спорта.

– Согласен. Пригласил на игру директора, у нас хорошие отношение. Он посмотрел наш медиаконтент, сказал, что можно сделать лучше. Я попросил помочь с этим. Потом пояснил, что есть варианты по усилению игры. Это были переговоры не одного часа и не одного дня, но когда я сказал, что на рынке есть сильный игрок, за которого борются четыре клуба, нам предложили его купить. Синегубов – первый локальный успех в вопросе, как сэкономить деньги и получить сильного игрока. И, надеюсь, не последний.

Виталий Мантлер в баскетболе со школьных лет. Фото БК “Барнаул”.

Как появился БК “Барнаул”

– О создании БК «Барнаул» объявили в июле, хотя клуб как юрлицо появился еще в феврале. Как это было?

– Всех деталей я не знаю, так как на тот момент жил и работал в Москве, куда уехал, когда ушел из «АлтайБаскета». Я сам со школы играл в баскетбол и делаю это до сих пор. В 2018 году приходил в «АлтайБаскет», проработал в клубе полтора сезона и ушел. Мне позвонил министр спорта края и предложил взяться за баскетбол. Я через какое-то время согласился. Было решено создать новое юрлицо. Почему так – об этом лучше расскажут в министерстве спорта. Прошлый сезон, досрочно остановленный из-за пандемии, доигрывала команда со старым названием и относящаяся к старой организации. Я ее только консультировал, а руководителем меня назначили уже в новый клуб. Название «АлтайБаскет» планировали сохранить, все-таки этот бренд был хорошо известен. Но в РФБ дали понять, что количество долгов старого юрлица не дадут этого сделать, хотя мы и пытались доказать, что не преемники, а новая организация. Не получилось – город один, основной источник финансирования один, значит, преемники. И использовать в новом названии слова «Алтай» или «баскет» тоже было нельзя. Долго пытались придумать новое, потом кто-то сказал: есть же «Новосибирск», «Тамбов» – давайте сделаем БК «Барнаул», всем будет понятна принадлежность.

– Сами долго привыкали к новому названию?

– Да. У нас даже судья-информатор на матчах периодически путался. Но сейчас, думаю, к бренду БК «Барнаул» уже привыкли.

– Клуб в уже минувшем сезоне из-за долгов прежней организации. до игр был допущен условно. Как сейчас ситуация, не всплывет какая-нибудь старая история?

– Пока вопросов не возникает. Мы честно работаем с РФБ, у нас хороший контакт, ничего не нарушаем, не получили ни одного штрафа. Вся лига отмечает нашу организацию матчей. Клуб сразу хотел выйти на серьезный уровень, соответствующий регламенту Суперлиги-1.

– Один из острых вопросов – как сохранить в команде своих воспитанников? У нас же почти весь состав – «легионеры».

– Ну не весь, процентов 80. Решить этот вопрос сложно. Если молодое дарование приглашает ЦСКА или краснодарский «Локомотив», как не отпустить? Это его шанс. Кто-то потом возвращается, кто-то остается, в российских лигах много наших ребят. Своя молодежь это хорошо, но зацикливаться на ней не стоит, играть на высоком уровне своими воспитанниками крайне сложно. Посмотрите Лигу ВТБ – там не то что местных, там молодых игроков с российскими паспортами немного. Но те, кто есть, прогрессируют быстрее, находясь с сильными партнерами.

– Ближайшие планы команды каковы?

– У большинства игроков контракты до 30 апреля, до этого срока продолжаются тренировки. С теми, у кого соглашение до конца мая, хотим поездить по школам края с мастер-классами. Затем у баскетболистов отпуск, а у руководства – формирование команды. Кто останется, кто придет, пока не готов сказать. В августе начнется подготовка к следующему сезону.