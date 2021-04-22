Как барнаульские кавээнщики разыграли юбилейный Кубок администрации

В краевой столице прошла 20-я игра за Кубок администрации Барнаула. На сцену вышли 16 команд, причем не только барнаульских. Побороться за престижный Кубок приехали гости из Рубцовска, Бийска, Новосибирска и Горно-Алтайска.

Удачный дебют

Юбилейный фестиваль открыл двери и для неоднократных призеров, и для новых команд. Например, дебютировала на этом турнире «Пятница» из Павловского аграрного техникума. Бодрому старту помогло само название команды: вокруг него получилось немало шуток.

– А если сделают четырехдневную рабочую неделю, что будем делать?

– Назовемся «Четвергом».

Еще одна дебютирующая команда, «Пюрещка» из Горно-Алтайского госуниверситета, как и павловские коллеги по юмору, не могла не пояснить свое название:

– Изначально мы «Картошка», но Барнаул дал нам такой толчок!.. – заявили ребята.

Учитывая необычный 2020 год, новосибирскую школьную команду «оКРУГ» тоже можно назвать новичком на кавээновской сцене, ведь первые игры для нее прошли в онлайн-режиме. Этого опыта ребятам хватило для того, чтобы вызвать бурю эмоций у зрителей: миниатюра про цитаты из «пацанских» пабликов взорвала зал.

Ища свою изюминку, «Интеллигенты» из колледжа АлтГУ порадовали зрителей баяном – разумеется, не устаревшими шутками, а настоящим музыкальным инструментом, на котором исполнялись перебивки между миниатюрами.

Угадаю с трех нот

Практически все участники так или иначе затронули TikTok: либо шутили про эту соцсеть, либо использовали популярные мелодии из трендов. Это тот случай, когда зрители угадывают мелодию с трех нот и сразу понимают, кто появится из-за кулис или о чем пойдет речь через секунду. Очень забавно, но в какой-то момент задумываешься: а не сговорились ли команды на такой своеобразный челлендж на сцене?

«4 киловатта» из Алтайкрайэнерго, как более старшие, выбрали другие темы. Если в приветствиях их соперников звучали шутки про студотряды, ЕГЭ, влиятельных родителей и «то, что ты электросамокат арендовал, не делает тебя байкером», то «4 киловатта» поведали:

– Это Аня – бухгалтер-расист: ненавидит черную бухгалтерию.

Впрочем, в серьезных темах молодежные команды их поддержали. Наравне с концертом Моргенштерна и разговорами с Сири участники обсудили, например, вопросы строительства высоток. Команда «Кто подставил кролика Роджера» обрисовала ситуацию, когда многоэтажки стоят друг к другу так близко, что обратиться за солью, постучав в окно, удобнее, чем идти к соседу по лестничной площадке. А «120 децибел» подготовили актуальное весеннее выступление, где показали сценку школьного субботника и вспомнили о проблеме подтопления Затона.

При онлайн-регистрации билета на игру каждый из зрителей мог написать свой вопрос на тур «Разминки» для команд. Из огромного количества вопросов редакторами были выбраны самые интересные и креативные, авторы получили подарки от организаторов фестиваля.

Юбилейная весна

Барнаульская Лига КВН была создана в 2004 году, но отсчет своей истории ведет с момента проведения первого городского фестиваля на Кубок мэра – в соответствии с современным именованием этой должности главным призом фестиваля стал Кубок администрации Барнаула.

Впервые городской фестиваль команд КВН на Кубок мэра был проведен в 2000 году с одобрения Владимира Баварина. С тех пор ежегодно на фестивале разыгрывается фирменная ваза «Барнаул», которая за 20 лет ни разу не покинула столицу Алтайского края: приз получали только барнаульские команды. Кубок администрации и в этот раз остался в нашем городе – победителями стали «Кто подставил кролика Роджера». К слову, для них этот кубок стал третьим в копилке.