Молодые ученые России и зарубежья съехались в Барнаул на всероссийскую научно-практическую конференцию

Более 400 участников из России и зарубежья обсудят вопросы стратегии социально-экономических, политических и правовых реформ государства.

Фото: пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС

2021 год Указом Президента РФ объявлен Годом науки и технологий. Социальный прогресс государства возможен только при поддержке науки на территории регионов и консолидации сил на местах. Так, город Барнаул на два дня стал центром привлечения талантливой молодежи в решение вопросов реализации стратегии научно-технологического развития нашей страны.

Сегодня, 22 апреля, в Алтайском филиале РАНХиГС начала работу Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в 21 веке: стратегия и тактика социально-политических, экономических и правовых реформ». Тематика докладов, заявленных на конференцию, жива и актуальна. Это результаты исследований в области юриспруденции, психологии, государственного и муниципального управления, экономики, градостроительства, управления в сфере здравоохранения и образования. Примечательно, что в Барнауле это мероприятие проводится уже 15 лет, в трех секциях первой конференции участвовало всего 35 человек. Сегодня и завтра будут работать 18 секций, участие в них примут 427 молодых ученых из 54 вузов России и Республики Беларусь.

Игорь Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС:

– Любое научное исследование, маленькая проблема регионального, сельского масштаба или государственного, межгосударственного, заставляет активировать очень важные вещи: страсть к познаниям, критическое мышление и поиск ответов. Важно не только найти ответ, гораздо важнее правильно задать вопрос, от того, как вы его поставите и будет зависеть ответ. С точки зрения методологии научного исследования это очень важно. Наука с одной стороны очень системная, с другой – очень непрогнозируемая. Потому что очень маленький интерес, возникший когда-то в студенчестве, может вылиться в большую научную работу.

На конференции присутствовал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. В своем обращении к присутствующим он обозначил важность мероприятия как для научного сообщества, так и в масштабах государства в целом.

– Сегодня мы понимаем, насколько важно человеку быть готовы к любым изменениям, которые могут возникнуть в социальной, политической, экономической жизни. Тактика и стратегия – это готовность изменениям. Что такое Россия 21 века, как нельзя точно отметил вчера в своем послании Президент РФ Владимир Путин: Россия сегодня – это Россия для человека, для каждого россиянина. Поэтому все, что происходит с точки зрения модернизации и реформирования социальных, административных, образовательных процессов, должно происходить исходя из этого принципа – каждому человеку должно быть комфортно, чтобы субъективно он ощущал повышение качество собственной жизни и жизни своей семьи. Конечно, невозможно это сделать в один шаг, поэтому в Год науки и технологии глава государства обозначил колоссальную поддержку науки и молодых ученых – триллионы рублей будут инвестироваться в ближайшей перспективе в фундаментальные исследования. Такого в России давно не было, – подчеркнул министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.