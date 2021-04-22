На Алтае ждут китайских студентов

Об этом 21 апреля заявил журналистам руководитель Управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Евгений Дешевых

Фото: Андрей Кравцов

В этом руководитель туристической отрасли края видит перспективы, полагая, что для этого есть все условия и возможности. Более того Дешевых сослался на аналитические исследования, которые проводила краевая власть в минувшем году, из которых следует: в ближайшие несколько лет «китайское направление» станет чуть ли не приоритетным для туристического рынка Алтая. С учетом продолжающегося роста китайской экономики, успешно преодолевшей с минимальными потерями пандемию, следует ожидать и повышения туристической активности гигантского населения КНР после неизбежного в будущем снятия ковидных ограничений. В этой связи у Алтайского края появляются значительные перспективы.

Впрочем, по словам Евгения Дешевых, до последнего времени доля китайских туристов в общем турпотоке прибывающих на Алтай гостей была крайне невелика – не более 2 тыс. человек в год. Чтобы резко увеличить число туристов, приезжающих на Алтай из Китая, руководство туристического ведомства края планирует в ближайшее время активизировать свое участие в федеральных программах организованного продвижения региональных турпродуктов на китайский рынок, а также стимулировать самостоятельные усилия алтайского турбизнеса в этом направлении.