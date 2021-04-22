Публикуем актуальную информацию о перекрытии дорог в Алтайском крае

22 апреля 11:01 2021

По данным на 8 часов 22 апреля 2021 года, в регионе действует ограничение на двух дорогах.

Фото: Минтранс Алтайского края

Сегодня снято ограничение на участке дороги Акатьево — Сузоп — Новотроицк в Солтонском районе.

Остаются закрыты две трассы Алейск — Безголосово –К-13 в Алейском районе и К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово –К-05 в Целинном районе. Есть альтернативные проезды.

Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.