Публикуем актуальную информацию о перекрытии дорог в Алтайском крае

По данным на 8 часов 22 апреля 2021 года, в регионе действует ограничение на двух дорогах.

Фото: Минтранс Алтайского края

Сегодня снято ограничение на участке дороги Акатьево — Сузоп — Новотроицк в Солтонском районе.

Остаются закрыты две трассы Алейск — Безголосово –К-13 в Алейском районе и К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово –К-05 в Целинном районе. Есть альтернативные проезды.

Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов: