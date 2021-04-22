В Алтайском крае мужчина до смерти забил коллегу поленом

На данный момент 60-летнего жителя Тальменского района заключили под стражу.

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Инцидент произошёл 17 апреля 2021 года.

Следователи установили, что обвиняемый работал у индивидуального предпринимателя в одном из сел Тальменского района и занимался заготовкой древесного угля. Он не имеет постоянного места жительства, поэтому проживал в небольшом домике на территории предприятия. Вместе с ним также работал и проживал 56-летний местный житель.

Вечером 17 апреля мужчины поужинали, распив небольшое количество спиртного. Между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выгнал своего коллегу из дома и избил поленом, нанеся несколько ударов по телу и голове, а затем закрыл дверь. Утром следующего дня он обнаружил потерпевшего лежащим возле крыльца без признаков жизни.

Сейчас следователи едут сбор и закрепление доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.