В Алтайском крае создадут «противопожарный» кластер

Об этом сообщил один из руководителей Союза машиностроителей России Илья Бобыренко по итогам своего завершившегося на днях визита на Алтай.

Фото: canva.com

В крае он посетил бийские предприятия, производящие оборудование для обеспечения пожарной безопасности: ЗАО «ПО Спецавтоматика», АО «Источник плюс» и АО «Рукав».

Как стало известно, в качестве поддержки краевое Министерство промышленности и энергетики готово оказать предприятиям поддержку и содействовать объединению их в особый кластер.

– Совместная с Правительством Алтайского края, Министерством промышленности и энергетики инициатива может быть реализована уже в этом году. Создание кластера послужит эффективной кооперации в области пожарной безопасности не только региона, но и ближайших к региону областей, повысит эффективность выпускаемой продукции, создаст дополнительные рабочие места, – подытожил Илья Бобыренко.