В Барнауле начали ремонт дворов по нацпроекту

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Барнауле в 2021 году благоустроят 65 дворов за 148,6 млн рублей.

Фото: Администрация Барнаула

Первым объектом по благоустройству стал двор дома по ул. Юрина, 257 в Барнауле. Рабочие проводят разметку территории, демонтируют старый бордюрный камень, который заменят на новый. В дальнейшем планируется поменять асфальт и расширить внутридворовой проезд. Во дворе обустроят тротуар, отремонтируют предподъездные площадки, установят урны и скамейки.

Отметим, что до конца апреля 2021 года работы начнутся еще на 3 объектах. Также до 1 мая продолжается прием заявок для формирования перечня дворов, которые благоустроят в 2022 году, передаёт пресс-служба мэрии.