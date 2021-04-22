В Барнауле перенесли общегородской субботник

Такое решение было принято из-за ухудшения погоды.

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Общегородской субботник планировалось провести 23 апреля 2021 года. Однако, новой датой его проведения является 29 апреля. В этот день пройдут основные экологические акции по наведению порядка в прибрежной зоне, ликвидации несанкционированных свалок и сбору мусора на городских аллеях и скверах.

Сегодня же, 22 апреля 2021 года, пройдет обычный «чистый четверг» с традиционными санитарными мероприятиями: мытьем лавочек, покраской малых архитектурных форм, сбором вытаявшей листвы и мусора. К работам в своем дворе или на улицах города может присоединиться каждый.

К работам по наведению санитарного порядка в городе планируется привлечь не менее 15 тысяч барнаульцев, пишет пресс-служба мэрии.