В Барнауле завершился чемпионат Алтайского края по бочча

Бочча – паралимпийская дисциплина, в которой участвуют спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. В краевом чемпионате, проходившем в спорткомплексе училища олимпийского резерва, приняли участие 45 человек из четырех команд – «Дети ангелы Барнаула» и «Инваспорт» из краевой столицы, а также бийские «Дети ангелы» и «Пересвет».

В Барнауле завершился чемпионат региона по бочча. Фото предоставлено организаторами соревнований

Соревнования проходили в нескольких классах в зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата. Самый сложный из них – ВС3, где спортсмен играем при помощи ассистента и специальных приспособлений – рампы и шлема.

Победы в своих классах одержали Анастасия Макарьева, Екатерина Черепанова, Егор Лосев, Максим Ермаков, Руфина Маслова. В командном зачете на первом месте «Дети ангелы Барнаула». Егор Лосев и Руфина Маслова примут участие в чемпионате России по бочча, который состоится в мае.