В Нагорном парке поселились белочки

Церемония выпускания юрких зверьков на волю прошла с приключениями.

Фото: Михаил Полубедов

Городским жителям всегда интересно наблюдать за живой природой. Поэтому нас так восхищают территории, где в водоёмах плавают утки, а по деревьям скачут белки. В Барнауле таких мест несколько и вчера их стало больше. Отдел по развитию туризма администрации Барнаула, Барнаульская городская станция юных техников и Барнаульский зоопарк провели совместную акцию и организовали в Нагорном парке Барнаула новый ареал проживания белочек.

Барнаульский зоопарк, в котором животным настолько хорошо и вольготно, что они регулярно приносят потомство, специально для Нагорного парка вырастил белок. Они родились в зоопарке, содержались в вольерах, были привиты и по достижению годовалого возраста стали готовы к переселению на новое место жительства.

Барнаульская городская станция юных техников специально для рыжих зверьков сделала три домика, которые разместили на безопасной для животных высоте, там, где их никто не потревожит. Домики, напоминающие скворечники, на самом деле, конструктивно сделаны специально для лесных грызунов – ошкуренное дерево, безвредные краски на водной основе и лак, специальная покатая крыша со стороны, где корм, чтобы запасы зверька не намокли от дождя. Ребята со станции юных техников – Сергей Иост, Иван Зелёный, Иван Коробейников со своими товарищами очень ответственно подошли к вопросу создания безопасного жилья для животных. У каждого из них уже богатый строительный опыт – кормушки для птиц, лесные домики, они делают так же часто, как строят на своих занятиях корабли и боевые машины из пенопласта и дерева.

Территория Нагорного парка выбрана неслучайно. В излюбленном месте прогулок, месте тишины и созерцания, растут хвойники и старые деревья с дуплами, так что белкам – 3 самочкам и 2 самцам, будет где укрыться и порезвиться. Дупла дают возможность складировать запасы и зимовать. В домиках от станции юных техников можно укрываться от любопытных глаз, но жить, как справедливо заметил директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев, лучше в природных укрытиях.

Барнаульский зоопарк уже в четвертый раз выпускает белочек на волю. Первый раз они сделали это на территории зоопарка, выпустив родившийся в неволе молодняк, рядом с вольерами. Белки успешно адаптировались, бегали по зоопарку, возвращались к кормушкам покушать и снова убегали исследовать окружающий мир. На следующий год, белок выпустили на территории парка «Лесная сказка» и они разбежались по всей Сулиме, микрорайну Невскому, в районе магазина «24 сезона». Подписчики инстаграм-аккаунта Барнаульского зоопарка регулярно делали фоотчеты с белками. Одна из любопытных красавиц даже умудрилась зайти в квартиру, и жители звонили в зоопарк и спрашивали, как выпроводить белку, не навредив зверьку. В итоге, грызун погулял по квартире и благополучно упрыгал на улицу. Еще одно беличье место – Мизюлинская роща. И вот теперь – Нагорный парк! Всего, за четыре года, Барнаульский зоопарк выпустил на волю 20 зверьков, которые успешно адаптировались к жизни в городе, и теперь живут и приносят потомство. А чем больше животных будет в черте города, тем показательнее отношение горожан к окружающей природе и тем выше статус города, как территории с бережным отношением к животному миру.

Кроме домиков для белок от станции юных техников, в Нагорном парке размещены домики-кормушки, которые сделала мастерская «Школа ремонта» компании «Леруа Мерлен». В этих кормушках горожане смогу оставлять подношения и лакомства для новых обитателей Нагорного парка. Кстати, такая же кормушка для белок была установлена в прошлом году в Изумрудном парке. За этими кормушками изготовитель осуществляет строительный надзор и взяла на себя обязательства по их реставрации.

По просьбе Барнаульского зоопарка, на кормушках размещены объявления, чем можно кормить белочек. Председатель совета по туризму – депутат АКЗС и директор зоопарка Сергей Писарев напоминает горожанам, что белки – существа очень нежные и хрупкие. Животные весом чуть большее 300 грамм совершенно не выносят соли и могут погибнуть, если их кормить чипсами и сухариками. Белкам можно приносить яблоки, обычные хлебные сухарики, зерно и любые сырые орехи, и семечки.

К слову, церемония выпускания белочек на волю прошла с приключениями. Помещенные в специальные переноски, зверьки были очень возбуждены и устроили в них настоящую чехарду. Поэтому, когда дверцу переноски наконец-то открыли, зверьки ринулись на волю со всем своим беличьим остервенением. На линии полета оказалась корреспондент сайта barnaul.press, в которую и влетела одна из белок, выбив из рук телефон и рабочий блокнот. Забавное видео разошлось по всем пабликам города. Никто не пострадал и белка благополучно добралась до вершины дерева, где и переводила дух от своего приключения. Зверьков из другой переноски выпустили на траве, по которой они добрались до деревьев. Надеемся, что, когда стресс от переезда пройдет, зверьки отправятся обследовать и обживать территорию своего нового места жительства. А горожан призываем быть к зверькам внимательными и деликатными, и аккуратными на территории парка.