Житель Алтайского края обустроил в своём гараже оранжерею с коноплей

Марихуану 32-летний бийчанин продавал через созданный интернет-магазин.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Его деятельность пресекли полицейские при содействии бойцов Росгвардии.

Предварительно установлено, что житель Бийска выращивал коноплю для продажи. Противоправную деятельность мужчина вёл с ноября 2020 года, организовав наркооранжерею у себя в гараже. Помещение было оснащено системой вентиляции, освещения, полива и отопления. В нём постоянно поддерживалась комфортная для растений влажность и температура.

Подозреваемый признался, что семена марихуаны для будущих посадок заказывал исключительно экзотических сортов на зарубежных интернет-площадках.

Во время обыска правоохранители изъяли у подозреваемого 16 кустов конопли и три пакета с уже готовым веществом весом почти полтора килограмма.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, пункту «г» части 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере).

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.