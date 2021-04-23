До 16 мая – выставка Андрея Арестова и Александра Шишкина «Тон. Цвет. Образ» (6+). Представлено 45 живописных произведений, созданных в реалистических традициях начала XXI века. Они выполнены в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Эта совместная выставка посвящена творчеству двух друзей-художников, которые в этом году отметят свой 65-летний юбилей.
До 2 мая – выставка «Музей иллюзий» (6+). Это развлекательное пространство, где каждый посетитель может спастись от древнего ящера, побывать в пасти у гигантской рыбы или почувствовать себя Дюймовочкой и оказаться среди гигантских котят. Также представлены оптические картины, комнаты вверх тормашками и Эймса.
До 16 мая – выставка «В фокусе – фиолетовый» (6+). В экспозиции работы талантливых барнаульских художников, неравнодушных к фиолетовому цвету. Живопись, графика, акварель, керамика, авторская кукла – везде превалирует мистический фиолетовый.
До 30 мая – выставка «Рукоделие – связь времен» творческого объединения из г. Бийска «Куклы «Берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организуют выставки кукол в народной одежде, устраивают фотосессии в народных костюмах.
До 9 мая работают четыре выставки (12+):
-«Внутренний мир и цветы» Екатерины Густовой (г. Санкт-Петербург),
-персональная выставка Анастасии Шангиной,
-«Быть собой…» Маргариты Рохлиной (Лепиловой),
-«Teste-графика» (Ольга Попова, Иван Быков, Виолетта Метелица, Инга Бутина, Сергей Латкин, Вера Санникова, Николай Коротков, Алексей Чеканов).
До 25 апреля – выставка открыток из частной коллекции Лары Зинченко «Первый в космосе» (6+), посвященная 60-й годовщине полета Юрия Гагарина в космическое пространство.
До 9 мая – юбилейная выставка Веры Санниковой «Мир, что сердцу дорог» (6+). В экспозиции – станковые живописные и графические работы, а также ее театральные эскизы. В них ярко проявляются специфические черты манеры автора – подчеркнутая декоративность, динамика и имеющий самостоятельное образное значение свет превращают произведения в своеобразный двухмерный спектакль.
До 9 мая – выставка живописи, посвященная 100-летию В.К. Шкиля (1921-2020) и 76-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне «Помним, чтим…» (6+).
До 2 мая – выставка «Великие Маковские» (6+), посвященная 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».
До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны.
До 25 апреля – выставка «Один день из жизни Старого моста» (6+). Представлены работы современного художника-графика, члена Союза художников России Юрия Гребенщикова. Все они выполнены в разных техниках, но объединены одной темой, одним инженерным сооружением – Старым мостом через Обь.
До конца мая – выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.
С 22 по 28 апреля
«Гнев человеческий» (Великобритания, США, триллер, IMAX, 2D, 18+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Поколение Вояджер» (США, Чехия, Румыния, Великобритания, триллер, 2D, 16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Любовь и монстры» (Россия, комедия, 2D, 16+) – «Огни», «Арена», «Галактика».
«Нечестивые» (США, ужасы, 2D, 18+) – «Огни», «Арена», «Галактика».
«Великий» (Великобритания, США, ОАЭ, драма, 2D, 18+) – «Арена», «Галактика».
Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.
24 апреля, суббота«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00. «Экспедиция по Солнечной системе» (12+) – 13.00. «Далекие миры. Другая жизнь?» (12+) – 15.00. «Фазы Луны» (6+) – 20.00. «Тайны Красной планеты» (12+) – 21.00. «Вечера асфальтовой астрономии» (12+) – 21.00 – 23.00.
25 апреля, воскресенье«В поисках нашего Солнышка» (6+) – 11.00. «Приключения небесной принцессы» (6+) – 13.00. «Энергия Вселенной» (12+) – 15.00.
26 апреля, понедельник«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00. «Два стеклышка. Удивительный телескоп» (12+) – 15.00.
27 апреля, вторник«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00. «Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.
28 апреля, среда«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00. «Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.
29 апреля, четверг«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00. «Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.
30 апреля, пятница«Экспедиция по Солнечной системе» (12+) – 11.00. «Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.
23 апреля, пятницаУ. Сароян. «Случайные встречи» (трагикомедия, 16+) – 18.30.
24 апреля, субботаН. Гоголь. «Ревизор» (комедия, 16+) – 17.30.
25 апреля, воскресеньеФ. Кроммелинк. «Жар и холод, или Идея господина Дома» (серьезный фарс, 16+) – 17.30.
26 апреля, понедельникЮ. Поспелова. «Лёха» (sound-drama, 16+) – 18.30.
24 апреля, суббота«Ромео и Джульетта» (мюзикл, 12+) – 17.00.
25 апреля, воскресенье«Синяя птица» (сказка, 3+) – 11.00.«Невеста из Имеретии» (комедия, 16+) – 17.00.
28 апреля, среда«Золотой теленок» (мюзикл, 16+) – 18.30.
29 апреля, четверг«Капитанская дочка» (мюзикл, 12+) – 18.30.
23 апреля, пятницаМ. Рощин. «Валентин и Валентина» (лирическая драма, 16+) – 18.30.
24 апреля, суббота«Цветик-семицветик» (сказка, 6+) – 12.00.Т. Уайлдер. «Наш городок» (трагикомедия, 12+) – 17.00.
25 апреля, воскресенье«Карлик Нос» (музыкальная сказка, 6+) – 12.00.А. Липовской. KIDDO (драматический экшн, 18+) – 17.00.
29 апреля, четверг«Война, беда, мечта и юность…» (драма, 12+) – 18.30.
24 апреля, суббота«Три поросенка» (сказка, 3+) – 11.00, 13.00.«Времена года» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30, 16.00.
25 апреля, воскресенье«Волшебное кольцо» (сказка, 0+) – 11.00.«Не ежик» (театр на подушках, 3+) – 11.30, 12.30.