Выставки

Арт-галерея Щетининых

(пр. Социалистический, 78, тел. 36-64-05)

До 16 мая – выставка Андрея Арестова и Александра Шишкина «Тон. Цвет. Образ» (6+). Представлено 45 живописных произведений, созданных в реалистических традициях начала XXI века. Они выполнены в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Эта совместная выставка посвящена творчеству двух друзей-художников, которые в этом году отметят свой 65-летний юбилей.

Выставочный зал музея «Город»

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)

До 2 мая – выставка «Музей иллюзий» (6+). Это развлекательное пространство, где каждый посетитель может спастись от древнего ящера, побывать в пасти у гигантской рыбы или почувствовать себя Дюймовочкой и оказаться среди гигантских котят. Также представлены оптические картины, комнаты вверх тормашками и Эймса.

Галерея «Турина гора»

(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)

До 16 мая – выставка «В фокусе – фиолетовый» (6+). В экспозиции работы талантливых барнаульских художников, неравнодушных к фиолетовому цвету. Живопись, графика, акварель, керамика, авторская кукла – везде превалирует мистический фиолетовый.

Выставочная площадка Краеведческого музея

(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)

До 30 мая – выставка «Рукоделие – связь времен» творческого объединения из г. Бийска «Куклы «Берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организуют выставки кукол в народной одежде, устраивают фотосессии в народных костюмах.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 9 мая работают четыре выставки (12+):

-«Внутренний мир и цветы» Екатерины Густовой (г. Санкт-Петербург),

-персональная выставка Анастасии Шангиной,

-«Быть собой…» Маргариты Рохлиной (Лепиловой),

-«Teste-графика» (Ольга Попова, Иван Быков, Виолетта Метелица, Инга Бутина, Сергей Латкин, Вера Санникова, Николай Коротков, Алексей Чеканов).

Музеи

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 25 апреля – выставка открыток из частной коллекции Лары Зинченко «Первый в космосе» (6+), посвященная 60-й годовщине полета Юрия Гагарина в космическое пространство.

До 9 мая – юбилейная выставка Веры Санниковой «Мир, что сердцу дорог» (6+). В экспозиции – станковые живописные и графические работы, а также ее театральные эскизы. В них ярко проявляются специфические черты манеры автора – подчеркнутая декоративность, динамика и имеющий самостоятельное образное значение свет превращают произведения в своеобразный двухмерный спектакль.

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 9 мая – выставка живописи, посвященная 100-летию В.К. Шкиля (1921-2020) и 76-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне «Помним, чтим…» (6+).

До 2 мая – выставка «Великие Маковские» (6+), посвященная 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».

До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны.

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 25 апреля – выставка «Один день из жизни Старого моста» (6+). Представлены работы современного художника-графика, члена Союза художников России Юрия Гребенщикова. Все они выполнены в разных техниках, но объединены одной темой, одним инженерным сооружением – Старым мостом через Обь.

До конца мая – выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.

Кинопремьеры

С 22 по 28 апреля

«Гнев человеческий» (Великобритания, США, триллер, IMAX, 2D, 18+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Поколение Вояджер» (США, Чехия, Румыния, Великобритания, триллер, 2D, 16+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Любовь и монстры» (Россия, комедия, 2D, 16+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

«Нечестивые» (США, ужасы, 2D, 18+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

«Великий» (Великобритания, США, ОАЭ, драма, 2D, 18+) – «Арена», «Галактика».

Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир»: www.kino-mir.ru.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

24 апреля, суббота

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«Экспедиция по Солнечной системе» (12+) – 13.00.

«Далекие миры. Другая жизнь?» (12+) – 15.00.

«Фазы Луны» (6+) – 20.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 21.00.

«Вечера асфальтовой астрономии» (12+) – 21.00 – 23.00.

25 апреля, воскресенье

«В поисках нашего Солнышка» (6+) – 11.00.

«Приключения небесной принцессы» (6+) – 13.00.

«Энергия Вселенной» (12+) – 15.00.

26 апреля, понедельник

«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.

«Два стеклышка. Удивительный телескоп» (12+) – 15.00.

27 апреля, вторник

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.

28 апреля, среда

«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.

29 апреля, четверг

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.

30 апреля, пятница

«Экспедиция по Солнечной системе» (12+) – 11.00.

«Время космических свершений» (бесплатно, 12+) – 13.00.

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

23 апреля, пятница

У. Сароян. «Случайные встречи» (трагикомедия, 16+) – 18.30.

24 апреля, суббота

Н. Гоголь. «Ревизор» (комедия, 16+) – 17.30.

25 апреля, воскресенье

Ф. Кроммелинк. «Жар и холод, или Идея господина Дома» (серьезный фарс, 16+) – 17.30.

26 апреля, понедельник

Ю. Поспелова. «Лёха» (sound-drama, 16+) – 18.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

24 апреля, суббота

«Ромео и Джульетта» (мюзикл, 12+) – 17.00.

25 апреля, воскресенье

«Синяя птица» (сказка, 3+) – 11.00.

«Невеста из Имеретии» (комедия, 16+) – 17.00.

28 апреля, среда

«Золотой теленок» (мюзикл, 16+) – 18.30.

29 апреля, четверг

«Капитанская дочка» (мюзикл, 12+) – 18.30.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

23 апреля, пятница

М. Рощин. «Валентин и Валентина» (лирическая драма, 16+) – 18.30.

24 апреля, суббота

«Цветик-семицветик» (сказка, 6+) – 12.00.

Т. Уайлдер. «Наш городок» (трагикомедия, 12+) – 17.00.

25 апреля, воскресенье

«Карлик Нос» (музыкальная сказка, 6+) – 12.00.

А. Липовской. KIDDO (драматический экшн, 18+) – 17.00.

29 апреля, четверг

«Война, беда, мечта и юность…» (драма, 12+) – 18.30.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

24 апреля, суббота

«Три поросенка» (сказка, 3+) – 11.00, 13.00.

«Времена года» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30, 16.00.

25 апреля, воскресенье

«Волшебное кольцо» (сказка, 0+) – 11.00.

«Не ежик» (театр на подушках, 3+) – 11.30, 12.30.