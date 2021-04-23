Актриса музыкального театра получила высшую театральную награду «Золотая маска»

Мюзикл Алтайского музыкального театра «Капитанская дочка» впервые стал участником премии.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Награждение финалистов национальной театральной премии «Золотая маска» прошло 22 апреля 2021 года, в концертном зале «Зарядье» в Москве. Объявление победителей завершило конкурсную программу XXVI фестиваля, сообщает пресс-служба оргкомитета премии.

Всего номинантами премии сезона 2019-2020, стали 56 спектаклей и 189 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по музыкальным театрам, драматическим и кукольным. Впервые с 2019 года церемония награждения прошла в очном формате.

«Золотую маску» за лучшую женскую роль в оперетте или мюзикле получила Мария Евтеева, исполнительница роли Маши Мироновой в мюзикле «Капитанская дочка» Алтайского государственного музыкального театра, сообщает официальный сайт Алтайского края. а победу в номинации, по информации аккаунта katun24.ru, актриса сражалась с участницами из Москвы, Новоуральска, Новосибирска и Екатеринбурга.

Спектакль «Капитанская дочка» был номинантом премии сразу 10 номинациях: оперетта–мюзикл/спектакль, работа дирижёра (Денис Немирович-Данченко), работа режиссёра (Константин Яковлев, режиссёр по пластике Татьяна Безменова), женская роль (Мария Евтеева), мужская роль (Андрей Булгаков), лучшая роль второго плана (Сергей Автоманов, Анна Кожевникова), работа композитора (Евгений Загот), работа художника, работа художника по костюмам (Елена Турчанинова).

Мюзикл в двух действиях «Капитанская дочка» был поставлен в 2019 году к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Представляя спектакль на сайте премии, режиссер Константин Яковлев отметил: «Наш спектакль – это яркая выразительная музыка, правдивость пушкинского сюжета и динамика действия. В спектакле все темы – родные для каждого человека: честь, долг, всепобеждающая любовь! Мне кажется, очень красивая история, очень правильная в сегодняшнее время». Композитор Евгений Загот в интервью «Алтайской правде» перед премьерой спектакля рассказывал: «Спектакль возник из идеи, что Пугачёв погубил многие жизни, но устроил судьбу двоих. В музыке аккуратно затронуты русские корневые жанры, прежде всего казацкую песню, народную…» 10 марта 2021 года коллектив театра представил его в рамках конкурсной программы на сцене РАМТ и вот она – победа!