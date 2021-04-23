Анонс спортивных выходных: баскетбол, лучники и джипы

В предстоящие выходные у болельщиков будет возможность еще раз встретиться с баскетболистами-триумфаторами Суперлиги-2, посмотреть на лучников и скалолазов и увидеть экстремальные приключения любителей бездорожья.

БК “Барнаул” закрывает сезон. Фото Ярослава Махначёва.

В субботу, 24 апреля БК «Барнаул» товарищеским матчем закроет победный сезон 2020-2021. Соперником станет БК «Новосибирск», играющий в Суперлиге-1, путевку куда завоевала барнаульская команда неделю назад. Матч пройдет в СК «Победа» (ул. А. Петрова, 146г), начало в 14:00. Вход свободный. По окончании встречи запланирована встреча команды с болельщиками.

В этот же день в Павловске на развилке старой трассы Павловск – Ребриха пройдёт чемпионат Алтайского края по автомобильному спорту «Битва под Павловском». К участию приглашаются внедорожники с колесной формулой «4×4», соревнования состоятся в двух классах – «стандарт» и «экстрим». Регистрация участников с 9.00 до 10.30, начало гонки в 11.00.

Джиперы соберутся под Павловском. ФОто Ярослава Махначёва.

24 апреля в спорткомплексе Алтайского училища олимпийского резерва (ул.Тимуровская, 15) состоятся чемпионат и первенство Алтайского края по стрельбе из лука. Ожидается, что в нем примут участие более 150 лучников из Алтайского края, Республики Саха (Якутия), Омска, Томска, Новокузнецка, Республики Тывы, Новосибирска, Республики Алтай. Соревнования проводятся в дисциплинах: классический лук, блочный лук, традиционный лук.

В 9.00 начнутся детские соревнования, с 13.00 – взрослый турнир.

Сибирские лучники сразятся в меткости в Барнауле. Фото Ярослава Махначёва.

24 и 25 апреля на скалодроме стадиона «Лабиринт» (ул. Юрина, 197) состоятся чемпионат и первенство Алтайского края по скалолазанию с участием около ста спортсменов из Барнаула, Бийска и Рубцовска.

В субботу скалолазы будут соревноваться в дисциплине «трудность», в воскресенье – в «скорости». Начало в 10.00.

Скалолазы определят чемпиона на стадионе “Лабиринт”. Фото Ярослава Махначёва.

И, наконец, в воскресенье в барнаульском Центре киберспорта (пр. Ленина, 71) пройдёт турнир по самой популярной в мире киберигре – «League of Legends», проводимый совместно с факультетом информационных технологий АлтГТУ. В соревнованиях могут принять участие все желающие. Взнос с человека 300 руб. Начало турнира в 10:00.