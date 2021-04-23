Барнаульцев приглашают на большой бардовский концерт

23 апреля концертный зал «Сибирь» представляет на своей сцене долгожданное мероприятие для поклонников авторской песни.

Фото: личный архив Бориса Бергера

Вечер пятницы – время для любителей хорошей музыки. Борис Бергер и его команда приготовила большой бардовский концерт «Песни счастливых дорог 4!»

Программа будет показана впервые. В концерте в двух отделениях прозвучит много хороших и добрых песен. Вся энергия Горного Алтая, сама волшебнейшая природа, весь мощнейший песенно-туристический заряд всех участников Фестиваля авторской песни «Манжерок – под занавес лета» обрушится на гостей концерта! Лучшие авторы и исполнители из разных городов Сибирского региона расскажут песнями свои истории. Среди участников – Борис Бергер, Аркадий Тайчер, Владимир Башев, Роман Рудыка, Евгений Трофимов, Оксана Расторгуева, Павел Ладыгин, этно-фолк группа «Рунара». Гостями проекта станут музыканты: Дмитрий Деменко (скрипка, Новосибирск), Дмитрий Макаров (кларнет, Новокузнецк) и исполнители: Александр Жданов (Артыбаш), Евгений Харитонов (Новокузнецк), Вячеслав Васич, Виталий Никитин (Бийск) и другие.

Начало концерта в 18.30.

Возрастное ограничение 12+.